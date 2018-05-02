24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3513:2917:0720:1621:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. الجزائر تعتزم حظر استيراد الهواتف والأغذية (5.00)

  2. الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة (5.00)

  3. رجل أعمال يشيد فيلا فخمة فوق الملك الغابوي بالدار البيضاء (5.00)

  4. انتشال الجثة الثانية من منجم "البارتين" بزاكورة (5.00)

  5. الوطن حينما يصبح ثروة والثروة حينما تصير وطنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجامعة العربية تشكك في نوايا الإدارة الأمريكية

الجامعة العربية تشكك في نوايا الإدارة الأمريكية

الجامعة العربية تشكك في نوايا الإدارة الأمريكية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 ماي 2018 - 01:46

قالت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إن موقف الإدارة الأمريكية المنحاز لإسرائيل، يلقي الشك على قدرتها بالاضطلاع بدور فاعل في المفاوضات.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، خلال الجلسة الثانية من اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال زكي إن القرار الأمريكي بشأن نقل السفارة الى القدس كشف الانحياز الامريكي لإسرائيل بما يلقي الشك على قدرة هذه الادارة الأمريكية بالاضطلاع بدور فاعل في المفاوضات.

وأكد دعم الجامعة العربية للخيارات الفلسطينية كافة ولنهج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي طرحه في مجلس الأمن الدولي.

وكان عباس دعا، في إطار خطة للسلام طرحها أمام مجلس الأمن، إلى عقد مؤتمر دولي موسع بحلول منتصف العام الحالي تنتج عنه آلية متعددة الأطراف وملزمة للجميع وفق سقف زمني محدد.

من جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان العربي خميس السليمي، رفض البرلمان العربي القرار الأمريكي الذي وصفه بأنه يشكل "عدوانا واعتداء صارخا على القانون الدولي"

وأضاف السليمي في كلمة مماثلة امام المجلس أن وفدا من البرلمان العربي شرح خطورة القرار الأمريكي على عملية السلام خلال زيارة قام بها إلى البرلمان الأوروبي.

وشدد على ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.