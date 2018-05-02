الجامعة العربية تشكك في نوايا الإدارة الأمريكية

هسبريس - متابعة

قالت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إن موقف الإدارة الأمريكية المنحاز لإسرائيل، يلقي الشك على قدرتها بالاضطلاع بدور فاعل في المفاوضات.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، خلال الجلسة الثانية من اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال زكي إن القرار الأمريكي بشأن نقل السفارة الى القدس كشف الانحياز الامريكي لإسرائيل بما يلقي الشك على قدرة هذه الادارة الأمريكية بالاضطلاع بدور فاعل في المفاوضات.

وأكد دعم الجامعة العربية للخيارات الفلسطينية كافة ولنهج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي طرحه في مجلس الأمن الدولي.

وكان عباس دعا، في إطار خطة للسلام طرحها أمام مجلس الأمن، إلى عقد مؤتمر دولي موسع بحلول منتصف العام الحالي تنتج عنه آلية متعددة الأطراف وملزمة للجميع وفق سقف زمني محدد.

من جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان العربي خميس السليمي، رفض البرلمان العربي القرار الأمريكي الذي وصفه بأنه يشكل "عدوانا واعتداء صارخا على القانون الدولي"

وأضاف السليمي في كلمة مماثلة امام المجلس أن وفدا من البرلمان العربي شرح خطورة القرار الأمريكي على عملية السلام خلال زيارة قام بها إلى البرلمان الأوروبي.

وشدد على ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.