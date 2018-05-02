زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غرب إيران

هسبريس - متابعة

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات، صباح اليوم الأربعاء، مدينة "سي سخت" التابعة لولاية "كهكيلويه وبوير أحمد"، جنوب غربي إيران.

وبحسب مركز علم الزلازل بجامعة طهران، فإنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 08: 38 بتوقيت إيران (4: 08 ت.غ).

وأوضح المركز في بيان، أنّ الزلزال وقع على عمق 8 كيلو مترات عن سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات المحلية حتّى الآن عن وجود خسائر بشرية أو مادية.