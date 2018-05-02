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الرئيسية | خارج الحدود | زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غرب إيران

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غرب إيران

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غرب إيران
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 ماي 2018 - 11:35

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات، صباح اليوم الأربعاء، مدينة "سي سخت" التابعة لولاية "كهكيلويه وبوير أحمد"، جنوب غربي إيران.

وبحسب مركز علم الزلازل بجامعة طهران، فإنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 08: 38 بتوقيت إيران (4: 08 ت.غ).

وأوضح المركز في بيان، أنّ الزلزال وقع على عمق 8 كيلو مترات عن سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات المحلية حتّى الآن عن وجود خسائر بشرية أو مادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ماغوكان الأربعاء 02 ماي 2018 - 12:10
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. المغرب فيه اﻷولياء هذا الدليل الثاني . اﻷول سقوط طائرة عسكرية جزائرية فيها إرهابيين من البوليساريو. والدليل الثاني هو تدخل إيران في الشؤون الداخلية للمغرب ومساعدة مليشيات البوليساريو.
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