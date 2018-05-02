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كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى في هجوم على مفوضية الانتخابات بليبيا
سقط عدد من القتلى والجرحى، صباح اليوم الأربعاء، جراء هجوم مسلح استهدف مقر مفوّضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، حسب ما أفاد مصدر بالمفوضية للأناضول.
وقال المصدر، لمراسل الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي "داعش" هاجمت مقر المفوضية الكائن في منطقة "غوط الشعال".
ولفت إلى سقوط عدد (لم يحدده) من القتلى والجرحى جراء الهجوم، لكنه لم يحدد ما إذا كانوا من المهاجمين أم من المتواجدين داخل مقر المفوضية.
وأفاد المصدر ذاته، أن عنصراً من "داعش" فجّر نفسه داخل مقر المفوضية، قبل أن يتسلل مسلحون آخرون ويشتبكون مع عناصر من الأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية المقر.
وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة الأمن المركزي محمد الدامجة، لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن المسلحين ما يزالون داخل مقر المفوضية، وأن قوات الأمن المركزي تحاصر المقر (حتى الساعة 09: 40 ت.غ).
بدورها نقلت قناة "النبأ" (خاصة)، عن مدير "الدامجة"، قوله، إن ثلاثة من قوات الأمن قتلوا نتيجة الهجوم المتواصل.