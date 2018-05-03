الصين تلغي الرسوم الجمركية أمام أدوية السرطان

هسبريس - متابعة

ألغت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من أدوية علاج السرطان وأدوية الطب الصيني التقليدي، وقلصت ضريبة القيمة المضافة على إنتاج العقاقير واستيرادها.

وقال مدير مركز الأبحاث الدولي للطب بجامعة بكين، شي لوون، إن هذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار الأدوية بنسبة 20% على الأقل، حسبما نقلت اليوم وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

كما أكد أن هذا الإجراء سيساهم في توفير الأدوية بشكل أكبر وسيقلل الأعباء الملقاة على كاهل أسر المرضى، كما سيساعد على تجنب حالات الفقر الناجم عن المرض.

وتشير تقديرات المعهد الوطني للسرطان إلى أن حجم سوق الأدوية الخاصة بمكافحة الأورام في الصين يتجاوز 120 مليار يوان (حوالي 18.9 مليار دولار أمريكي).

ومنذ عام 2016 توصلت حكومة الصين إلى اتفاقات مع شركات الأدوية حول أسعار 39 عقارا، 17 منها تستخدم في علاج السرطان، ما أدى إلى تراجع متوسط أسعار هذه الأدوية بنسبة 50%.