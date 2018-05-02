24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3513:2917:0720:1621:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. بنشريف: الشعبوية تفتك ببرامج تلفزية .. وإعلاميون يذبحون العربية (5.00)

  2. نقابة "البيجيدي" تُحرج الأزمي وترفض "زيادات" حكومة العثماني (5.00)

  3. البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران (5.00)

  4. الإمارات تقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية (5.00)

  5. "حزب الله" يدرّب البوليساريو على استخدام صواريخ مضادة للطائرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يتهم عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة

نتنياهو يتهم عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة

نتنياهو يتهم عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة
ستيفن فاريل*
الأربعاء 02 ماي 2018 - 14:45

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال عباس في خطاب إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم.

وأدان زعماء يهود آخرون تصريحات عباس التي أدلى بها في كلمة أمام المجلس الوطني الفلسطيني يوم الاثنين حيث قال "المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في أوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك".

وكتب نتنياهو على تويتر يقول "يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دوما".

وأضاف "أدعو المجتمع الدولي لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن (عباس)".

وقال عباس في كلمته أيضا "هؤلاء اليهود الذي انتقلوا الى أوروبا الشرقية والغربية كانوا كل 10-15 سنة يتعرضون لمذبحة من دولة ما، منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوست".

وقال الرئيس الفلسطيني مشيرا إلى ثلاثة كتب "الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم. وانما بسبب وظيفتهم الاجتماعية".

وتابع "الدليل على ذلك كان هناك يهود في الدول العربية، أتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود".

وقال مارفين هير وابراهام كوبر من مركز سايمون فيزنتال المعني بحقوق اليهود في الولايات المتحدة "إن كلمة عباس في رام الله نموذج لفكر الشخص المعادي للسامية".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - azedine الأربعاء 02 ماي 2018 - 14:53
Dieu a créé la créature la plus extraordinaire
et la plus méprisable en même temps
c'est L’être humain
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - البرازيلي الأربعاء 02 ماي 2018 - 15:00
أقصر الطرق بالنسبة للصهاينة للتشنيع بالخصوم وتدمير سمعتهم هي اتهامهم بمعاداة السامية (anti-sémitisme) وإنكار المحرقة (holocauste) .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - SOLISTE الأربعاء 02 ماي 2018 - 15:06
الصورة معبرة، فمن جهة مغتصب الأرض متجهم الوجه و من جهة أخرى مسلوب الأرض يبتسم إبتسامة اليأس والاستسلام ٠ صورة ينطبق عليها المثل المغربي، ضربني وبكى سبقني وشكى٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.