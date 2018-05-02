24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:35
|13:29
|17:07
|20:16
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"
- فيضان "وادي أزدن" يقضع مضجع "تاسا ويركان" بالأطلس الكبير
- مغربي في قصور دبي
- الدرك يوقف متورطا في عصابة للاتجار بالمخدرات
- فريق طبي فرنسي يفحص الأطفال الصُّم بسوس
بنشريف: الشعبوية تفتك ببرامج تلفزية .. وإعلاميون يذبحون العربية (5.00)
نقابة "البيجيدي" تُحرج الأزمي وترفض "زيادات" حكومة العثماني (5.00)
"حزب الله" يدرّب البوليساريو على استخدام صواريخ مضادة للطائرات (5.00)
- "سنطرال" تعتذر عن وصف "خيانة الوطن" وتنفي زيادة سعر الحليب - (300)
- "حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية" - (151)
- بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب - (127)
- "حزب الله" يدعم البوليساريو لشن "حرب عصابات" ضد المغرب - (104)
- البوليساريو ترد على المغرب بتوطيد علاقاتها مع إيران وحزب الله - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نتنياهو يتهم عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال عباس في خطاب إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم.
وأدان زعماء يهود آخرون تصريحات عباس التي أدلى بها في كلمة أمام المجلس الوطني الفلسطيني يوم الاثنين حيث قال "المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في أوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك".
وكتب نتنياهو على تويتر يقول "يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دوما".
وأضاف "أدعو المجتمع الدولي لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن (عباس)".
وقال عباس في كلمته أيضا "هؤلاء اليهود الذي انتقلوا الى أوروبا الشرقية والغربية كانوا كل 10-15 سنة يتعرضون لمذبحة من دولة ما، منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوست".
وقال الرئيس الفلسطيني مشيرا إلى ثلاثة كتب "الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم. وانما بسبب وظيفتهم الاجتماعية".
وتابع "الدليل على ذلك كان هناك يهود في الدول العربية، أتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود".
وقال مارفين هير وابراهام كوبر من مركز سايمون فيزنتال المعني بحقوق اليهود في الولايات المتحدة "إن كلمة عباس في رام الله نموذج لفكر الشخص المعادي للسامية".
*رويترز
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
et la plus méprisable en même temps
c'est L’être humain