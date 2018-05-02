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كُتّاب وآراء
تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية بولاية جورجيا
قال مسؤولون إن طائرة نقل سي-130 تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي تحطمت اليوم الأربعاء قرب مدينة سافانا بولاية جورجيا خلال رحلة تدريبية مشيرين إلى أن من المستبعد العثور على ناجين.
وأفاد مسؤول أمريكي بإن طائرة النقل هيركيوليز كانت تقل خمسة عسكريين عندما سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش) قرب مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي. وأضاف "من المستبعد العثور على أي ناجين".
وقال الكابتن جيفري بيزور المتحدث باسم سلاح الجو بالحرس الوطني في جورجيا في رسالة بالبريد الالكتروني إن الطائرة المزودة بأربعة محركات كانت في مهمة تدريبية.
وأوضح بيزور أنه سيتم نشر أسماء القتلى بمجرد إخطار ذويهم وأن فريقا من الضباط سيبدأ تحقيقا في الحادث.