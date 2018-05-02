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الرئيسية | خارج الحدود | تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية بولاية جورجيا

تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية بولاية جورجيا

تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية بولاية جورجيا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:41

قال مسؤولون إن طائرة نقل سي-130 تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي تحطمت اليوم الأربعاء قرب مدينة سافانا بولاية جورجيا خلال رحلة تدريبية مشيرين إلى أن من المستبعد العثور على ناجين.

وأفاد مسؤول أمريكي بإن طائرة النقل هيركيوليز كانت تقل خمسة عسكريين عندما سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش) قرب مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي. وأضاف "من المستبعد العثور على أي ناجين".

وقال الكابتن جيفري بيزور المتحدث باسم سلاح الجو بالحرس الوطني في جورجيا في رسالة بالبريد الالكتروني إن الطائرة المزودة بأربعة محركات كانت في مهمة تدريبية.

وأوضح بيزور أنه سيتم نشر أسماء القتلى بمجرد إخطار ذويهم وأن فريقا من الضباط سيبدأ تحقيقا في الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدو الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:55
نتمنى أن تتحطم كل أسلحة العالم ونعيش في سلام
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2 - عربي الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:24
إلى التعليق الأول: طائرة C130 ليس سلاح إنما هي طائرة عسكرية ضخمة متخصصة في النقل قدمت ولا زالت خدمات جليلة جدا للإنسانية،لا زال المغرب يعتمد عليها كثيرا في النقل الجوي..طائرة C130 طائرة رائعة وهي من أحسن الصفقات التي أبرمتها القوات الجوية المغربية مع الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي.
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3 - louardi dz الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:28
انت يا صاحب الفديو الملقب بحسن المغربي اللذي فرح و ابتهج و وزع الحلوى على اثر سقوط الطائرة العسكرية الجزارية اليوشين 76 واصفا اياها بالخردة الروسية ها هي طائرة س130 العسكرية الامركية تسقط و هي من احدث الطارات العسكرية الامركية للنقل و تمتلك كل من الجزائر و المغرب اعداد منها لقد اعمى الحقد بصيرتك و ستطاردك ارواح شهداء الطائرة و تنغص عنك حياتك فضلا عن تانيب الضمير و لا اضن ان اللذي اقدم على ما اقدمت عليه له ضمير يؤنبه
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4 - عبدوا الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:29
نسأل الله السلامة والعافية لوطننا الحبيب . لن يتمنى اي احد منا لأي أحد وكيفما كانت ديانته مثل هاته الفاجعة . وكل ما في الأمر أن الله يفعل مايريد بعباده . شهر مبارك للجميع وبالسلم والسلام
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