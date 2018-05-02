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كُتّاب وآراء
منظمة إيتا الانفصالية تتعهد بحل جميع هياكلها
أفادت بوابة "إل دياريو نورت" الإخبارية اليوم الأربعاء بأن منظمة "إيتا" الانفصالية بإقليم الباسك قررت حل "جميع هياكلها" وإغلاق "دائرتها التاريخية" بصورة نهائية، وذلك في خطاب أرسلته لعدة منظمات بالإقليم.
وجاءت الأنباء عن الخطاب قبل يومين من "مؤتمر دولي" من المقرر عقده في منطقة كامبو-لي-بان الفرنسية بعد غد الجمعة، والذي من المتوقع أن تعلن فيه المنظمة حل نفسها.
ووفقا للصحيفة، فإن الخطاب يستخدم لغة شبيهة بتلك التي من المتوقع أن تستخدمها المنظمة في مقطع فيديو من المتوقع أن تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قريبا.
وجاء في الخطاب أن المنظمة "تقوم بحل جميع هياكلها وترى أن مبادرتها السياسية قد انتهت".
إلا أن المنظمة حذرت من أن الصراع في الباسك مع إسبانيا وفرنسا سيستمر.
ويحمل الخطاب تاريخ 16 أبريل الماضي، أي أنه صدر بعد أكثر من أسبوع على رسالة أخرى نشرتها وسائل الإعلام في الباسك واعتذرت فيها المنظمة لضحايا.