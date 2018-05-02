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كُتّاب وآراء
وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير المغرب
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، سفير المغرب على خلفية التصريحات بشأن الأزمة مع إيران. معربة عن رفضها الشديد للموقف المغربي، ووصفته بالادعاءات.
وقال المتحدث باسم الخارجية عبد العزيز بنعلي الشريف إن الجزائر استدعت السفير المغربي على خلفية "تصريحات لا أساس لها"، معتبرا أن فيها "توريط للجزائر بشكل غير مباشر".
وكان المغرب قد اتهم في وقت سابق سفير إيران في الجزائر بالتورط في تدريب على حرب العصابات في المدن، والإشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
جنرالاتها في البلاد.
اما ريح صغيرة تهب يهزه ويغير كل مبادءه لان اتخاد مبداء والدفاع عنه يتطلب ايمان صبر وهو مل يفتقده
لان الاستفزازات اتت من الاراضي الجزائرية
رغم ان ليس هناك شيئ ايجابي كالعادة نحن نعلم .........لاكن هذه المرة ربما ,,,,