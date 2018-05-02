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الرئيسية | خارج الحدود | وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير المغرب

وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير المغرب

وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:23

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، سفير المغرب على خلفية التصريحات بشأن الأزمة مع إيران. معربة عن رفضها الشديد للموقف المغربي، ووصفته بالادعاءات.

وقال المتحدث باسم الخارجية عبد العزيز بنعلي الشريف إن الجزائر استدعت السفير المغربي على خلفية "تصريحات لا أساس لها"، معتبرا أن فيها "توريط للجزائر بشكل غير مباشر".

وكان المغرب قد اتهم في وقت سابق سفير إيران في الجزائر بالتورط في تدريب على حرب العصابات في المدن، والإشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مغربي قح الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:30
للآسف ما كان يجب على المغرب الرضوخ لإملاءات السعودية،المغرب دولة لها تأثير قوي في شمال أفريقيا وأفريقيا وأوروبا لذا لا يعقل أن تكون تحت إمرة السعودية!!
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-99
2 - ع.الحميد الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:31
اظن ان الحكومة الجزاءرية لا تدري ما يطبخه
جنرالاتها في البلاد.
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61
3 - hamouda el fatri الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:31
واش هدا ما كيعنيش ان الجزائر عندها يد فهادشي و حنى مزال كانتسناو الامم المتحدة !!!
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51
4 - من فضلكم جواب الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:31
عفاكم فهموني حاجة شنو يدير سفير المغرب بالجزائر و لماذا لا يقطع المغرب بصفة نهائية علاقاته مع الجزائر كما فعل مع ايران رغم ان الاسباب هي نفسها
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62
5 - الوطنية الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:32
مالها الجزائر بقى فيها الحال على ايران ولا على حزب الله .او لي سمعاتو على المغرب تدخل فيه نيفها وا الديها ف مشاكلك وخلي عليك الجار راه عار
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38
6 - حاميدو الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:33
أتمنى أن يعود سفيرنا الى المغرب ونقطع علاقاتنا مع هذا النظام الخبيث.
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42
7 - خالد الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:33
الضغط الذي تعرض له المغرب من تهديد السعودية والكويت في موضوع الاعتراف بالجمهورية ابان باءن المغرب له سياسة ديبلوماسية ضعيفة للغاية
اما ريح صغيرة تهب يهزه ويغير كل مبادءه لان اتخاد مبداء والدفاع عنه يتطلب ايمان صبر وهو مل يفتقده
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-45
8 - ali الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:34
اتنمى ان يقطعو العلقات الدبلوماسية مع المغرب يا ربي .
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14
9 - ولد زايو الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:35
يجب قطع العلاقة مع مافيا قصر المرادية الراعي الأساسي للانفصاليين.
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35
10 - فارس الأحلام الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:35
باش نافعنا هذا جزائر غير بصداع الراس بحال شي دري صغير افعالها صبيانية و تلعب دور سلبي في المنطقة راه مشات سنوات الحقد و البغضاء بين الدول دابا ارا ما عندك الى كان شي تعاون و لا شراكة ثقافية و اجتماعية و اقتصادية بحال الغرب او لا ما تدي من عند الاحمق غير حماقو
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29
11 - mellouk الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:40
الجزائر تواجه الأزمات تلو الأزمات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. بعد أن فقد حكامها بوصلة الاتجاه الصحيح لبناء مغرب عربي قوي ينعم بالرخاء والأمن والأمان وحسن الجوار. الصحراء مغربية وستبقى مغربية رغم انفكم وان كنتم تريدون طريحة الجيش الملكي ينتظر فقط اوامر القاءد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك.اشري هيسبريس.
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25
12 - حرررررررر الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:40
نتمنى نحن الجزائريين أن يتم طرده
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-33
13 - yassine الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:42
الماء والشطبة حتى قاع البحر هذه الجزائر وباء في إفريقيا
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44
14 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:47
اعتقد ان سفير المغرب بالجزائر السيد حسن عبدالخالق سيشرح للمسؤولين الجزائريين ما يجري داخل ارضهم و سيطلعهم على اخر التطورات في تندوف و على هذا التحالف المفاجئ بين مليشيات حزب الله الارهابية و شقيقتها مليشيات البوليساريو الارهابية لان المخابرات الجزائرية و قيادة الجيش الجزائري لا تعرف ما يجري داخل بلدها و اعتقد ان القمر الاصطناعي المغربي الذي يغطي تندوف و التراب الجزائري قد رصد عمليات حفر الانفاق بين المليشيات الارهابية و كذالك وصول الصواريخ الايرانية المضادة للطائرات مع خبراء حزب الله لتدريب ارهابيي البوليساريو على استعمالها فلو كان النظام الجزائري يراقب ما يجري فوق ارضه لما وصلت الاوضاع الى هذه الحالة من التوتر و التحالف بين قوى الارهاب لكنه اختار مراقبة المغرب . نتفق مع الجميع ان النظام الجزائري لا يبخل شيئا على مليشيات البوليساريو الارهابية من اسلحة مختلفة و صواريخ و دبابات اثبتت فشلها و كل ما قدمته هو افلاس خزينة اموال الشعب الجزائري الشقيق لذالك تلجاء هذه العصابات الارهابية الى البحث عن تقنيات عسكرية اخرى و قد وجدت ضالتها في الاسلحة الايرانية التي تحوزها مليشيات حزب الله الارهابية
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0
15 - عبدو الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:48
كان على المغرب ان يكون سباقا لهذه الخطوة
لان الاستفزازات اتت من الاراضي الجزائرية
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16 - abdo الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:50
ياتري ماسبب استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية السفير المغربي هل الأمر يتعلق بالبوليساريو
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17 - louardi dz الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:52
نطلب من الحكومة الجزائري طرد السفير المغربي من بلادنا فورا و قطع العلقات بين البلدين و زيادت الرحلات الجوية لتمكين الموطنين الجزائرين المتواجدين بالمغرب للالتحقاق بارض الوطن في اجل لا يتعدى ثلاثة ايام و الشروع فورا في طرد كل المغاربة المتواجدين بالجزائر سواء بطريقة قانونية او غير قانونية و ان تعذر الامر تفتح الحدود استثنائيا لمدة ثلاثة ايام حتى تتم عملية اجلاء الجزائرين و ترحيل المغاربة اخر علاج الكي
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18 - حسن المغترب الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:52
نريد التفاصيل ، من فضلكم ، اعتقد الموضوع له صلة بإيران,لأن الجزائر حليفها
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19 - Yasc الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:54
ربي يهديكم نحن إخوى لا تدخلو في هذه المتاهة
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20 - mimou الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:56
لا ندري سبب استدعاء السفير يجب التريث حتى لا نقع في .......
رغم ان ليس هناك شيئ ايجابي كالعادة نحن نعلم .........لاكن هذه المرة ربما ,,,,
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21 - malak الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:59
الباب اللي يجيك منو الريح سدو للاسف الشعب الجزاءءري مبغينوش يتفتح على العالم الخارجي الجنرالات كيدرقو الشمس بالغربال
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22 - issam الأربعاء 02 ماي 2018 - 19:02
و ردوا بالمثل وطرد سفير الجزائري
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