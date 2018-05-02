وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير المغرب

هسبريس من الرباط

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، سفير المغرب على خلفية التصريحات بشأن الأزمة مع إيران. معربة عن رفضها الشديد للموقف المغربي، ووصفته بالادعاءات.

وقال المتحدث باسم الخارجية عبد العزيز بنعلي الشريف إن الجزائر استدعت السفير المغربي على خلفية "تصريحات لا أساس لها"، معتبرا أن فيها "توريط للجزائر بشكل غير مباشر".

وكان المغرب قد اتهم في وقت سابق سفير إيران في الجزائر بالتورط في تدريب على حرب العصابات في المدن، والإشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية.