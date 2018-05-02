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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء التونسي يوقف أحد منفذي اغتيال الزواري

القضاء التونسي يوقف أحد منفذي اغتيال الزواري

القضاء التونسي يوقف أحد منفذي اغتيال الزواري
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:25

أعلن القضاء التونسي، الأربعاء، القبض في كرواتيا على أحد منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في تونس سنة 2016.

واغتيل الزواري (49 عاما) في 15 دجنبر 2016 في صفاقس، وسط تونس، وحملت حركة حماس حينها إسرائيل مسؤولية اغتياله، مشيرة إلى أنه مسؤول في الحركة وخبير في الطائرات المُسيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي في مؤتمر صحافي: "تم التعرف على العنصرين اللذين قاما بعملية الاغتيال ويحملان الجنسية البوسنية، وتم إلقاء القبض على أحدهما في كرواتيا في 13 مارس الفائت"، من دون إعطاء تفاصيل عن الشخص الثاني.

وتابع السليتي: "رفضت السلطات البوسنية تسليمنا العنصر الذي قام بعملية الاغتيال، لأن قانونها لا يسمح".

ولازال هذا الشخص موقوفا في كرواتيا، وتواصل السلطات التونسية محاولات طلب تسلمه، وفقا للسليتي.

وبين 3 أكتوبر و10 نونبر 2017 وجهت تونس سبع إنابات قضائية دولية إلى كل من مصر ولبنان وكوبا وتركيا وبلجيكا والسويد والبوسنة في ما يتعلق بقضية الاغتيال، وفقا للسليتي.

وكانت حماس أعلنت أن جواسيس إسرائيليين استخدموا جوازات سفر بوسنية لدخول تونس واغتيال الزواري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - HAMID الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:50
معهد ألفا الإسرائيلي ايضا يدرب على عملية مشابهة
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4
2 - من المغرب الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:02
ومتى المغرب يفتح تحقيق في مقتل مخترع المغربي للمحركات محمد شقرون .
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4
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