المالكي: الصحراء مسألة وجودية بالنسبة للمغرب

هسبريس من الرباط

التقى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يومه الأربعاء، برئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الكورية الجنوبية، وذلك في إطار زيارة يقوم بها المسؤول المغربي إلى كوريا الجنوبية، من أجل "تقوية التعاون بين البلدين، والبحث عن آفاق جديدة لتجسيد التفاهم المتقدم بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "رئيس مجلس النواب تقدّم في البداية تقدم بالشكر والتقدير على توجيه الدعوة للوفد المغربي البرلماني من أجل زيارة كوريا في إطار برنامج التعاون بين البلدين، مثمنا حفاوة الاستقبال الذي خصص للوفد المغربي، كما أشار إلى أن الزيارة تتزامن مع حدث كبير طالما انتصرت له البشرية، ويتعلق الأمر بالاتفاق التاريخي بين الشمال والجنوب، والذي أبرز العبقرية والتبصر الكوري، في سبيل أن تنعم شبه الجزيرة الكورية بالطمأنينة والسلام، ومن أجل الانكباب على مزيد من العمل والتطور خدمة لشعوب المنطقة".

وذكر المالكي، حسب البلاغ ذاته، أن "المملكة المغربية طالما دعمت كل مبادرات السلم والاحترام المتبادل بين الأمم، والعمل وفق قرارات المنتظم الدولي، وهي عقيدة ثابتة لدى الدبلوماسية المغربية"، منوها في السياق ذاته بـ"موقف كوريا الجنوبية الداعم للوحدة الترابية للمملكة، والتي تعتبر مسألة وجودية بالنسبة للمغرب، وبدونها لا يمكن أن تستقر المنطقة ككل، وخاصة منطقة جنوب الصحراء"، ومضيفا أن "كوريا الجنوبية تهتم بالقضايا الإفريقية، وهو ما سيساعدها على فهم أكبر لما يقوم به المغرب لاستتباب الأمن والاستقرار جنوب الصحراء".

ونوّه رئيس مجلس النواب بـ"تجربة كوريا الجنوبية في البناء الديمقراطي وتقوية الاقتصاد، وكل ما له علاقة بالاستثمار في العنصر البشري، ما جعل منها نموذجا يحتذى به بالسبة للعديد من الشعوب التي تتقاسم معها مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"؛ كما أعرب عن "رغبة المغرب في تقوية التعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن "العمل البرلماني يشكل بوابة داعمة لهذا التعاون"، ومؤكّدا على "أهمية التوقيع على اتفاقية تفاهم بين المؤسستين التشريعيتين بمناسبة هذه الزيارة، وهو التعاون الذي سيدعم تطوير التعاون الاقتصادي، والاستثماري والسياحي، بالإضافة إلى مجال التربية والتكوين"، حسب البلاغ.

رئيس مجلس النواب دعا بالمناسبة إلى "فتح المجال أكثر أمام المستثمرين الكوريين للاستثمار في المغرب، نظرا لكل التحفيزات القانونية والبشرية واللوجيستيكية التي يقدمها المغرب". وفِي هذا الصدد جدد المالكي التأكيد على "أهمية تأسيس المنتدى الاقتصادي البرلماني خلال السنة المقبلة، وفتح المجال من جانب البرلمانيين أمام الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص وقطاعات أخرى، خاصة أن البرلمان يلعب دورا مهما مجال الدبلوماسية الاقتصادية"؛ كما طلب دعم المغرب في سعيه إلى الانضمام إلى الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسياASEAN كعضو ملاحظ.

من جانبه أعربCHUNG Sye-kyun ، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، عن سعادته باستقبال الوفد المغربي البرلماني رفيع المستوى، "والذي يأتي في إطار تقوية العلاقات المتميزة بين البلدين"، ونوه بكل ما تقدم به رئيس مجلس النواب المغربي، واعتبر أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين، سواء من حيث المساهمة في الإصلاح الديمقراطي، أو على مستوى الرؤى والأهداف الإستراتيجية المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والحرص على الأمن والاستقرار، الذي يعتبر، حسب رئيس الجمعية الوطنية، "من شروط العمل والاجتهاد والتجاوب مع انتظارات المجتمعات في كل بلد"، حسب البلاغ.

وتقدّم CHUNG Sye-kyun بالشكر والتقدير إلى المغرب على الدعم المتواصل لجمهورية كوريا، من خلال دعم الاتفاق بين الشمال والجنوب من جهة، والدعم في المحافل الدولية بشكل عام من جهة أخرى.

وفي ما يخص التعاون الاقتصادي، عبرCHUNG Sye-kyun عن تطابق وجهة نظره مع رئيس مجلس النواب، مضيفا أن "هناك مجموعة من الشركات الكورية تستثمر في المغرب، وأكيد أن هذه الاستثمارات ستتقوى بعد اعتماد المملكة تحفيزات مهمة في هذا المجال".

ونظرًا لأهمية الاقتراح الذي تتقدم به رئيس مجلس النواب، دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجسيد الفعلي لاتفاقية التعاون التي وقعت بمناسبة هذا اللقاء، واعتبرها ممهدة لإنشاء المنتدى البرلماني الاقتصادي، كما أكد عزمه نقل ترشيح المغرب لعضوية الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا للأعضاء المكونين والسهر على نجاح المهمة.

يذكر أن الحبيب المالكي كان مرفقا خلال اللقاء بالسفير شفيق رشادي، ورؤساء الفرق البرلمانية؛ وهم محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وكميل توفيق، رئيس فريق التجمع الدستوري، ونورالدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي.