مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب

هسبريس من الرباط

أكد مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم، تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبر عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، عن تأييده لإعلان المملكة المغربية قطع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية الشقيقة، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة البوليساريو.