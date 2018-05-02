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كُتّاب وآراء
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مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب
الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:39
أكد مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم، تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وعبر عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، عن تأييده لإعلان المملكة المغربية قطع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية الشقيقة، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة البوليساريو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الوردي محمد الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:49
أظن أن ردة فعل المغرب هي بالاساس رسالة مبطنة لروسيا ردا على دعمها الواضح للبوليزاريو ووقوفها ضد مصالح المغرب في مجلس الامن، من خلال كيل الاتهامات لايران من أجل وزيادة الضغط الممارس عليها أصلا في المجتمع الدولي حاليا.
ثانيا، رد الجميل لأمريكا و فرنسا اللتان دافعتا على موقفنا في مجلس الامن واللتان تضغطان هذه الايام على ايران لتعديل الاتفاق النووي.
ثالثا، إرضاء دول الخليج وإحياء العلاقات مع السعودية بعد أن تأثرت بسبب موقف المغرب من أزمة قطر.
رابعا، محاولة خلق موضوع جديد للنقاش داخل مواقع التواصل من أجل تشتيت الانتباه و التخفيف من شدة مقاطعة الشعب للمنتوجات الثلاث.
ثانيا، رد الجميل لأمريكا و فرنسا اللتان دافعتا على موقفنا في مجلس الامن واللتان تضغطان هذه الايام على ايران لتعديل الاتفاق النووي.
ثالثا، إرضاء دول الخليج وإحياء العلاقات مع السعودية بعد أن تأثرت بسبب موقف المغرب من أزمة قطر.
رابعا، محاولة خلق موضوع جديد للنقاش داخل مواقع التواصل من أجل تشتيت الانتباه و التخفيف من شدة مقاطعة الشعب للمنتوجات الثلاث.
2 - حلف الشمال الأطلسي الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:50
مجلس التعاون الخليجي دائما يقف جنب إلى جنب مع المغرب و حتى المغرب يقف مع الدول الخليجية
النظام الجزائري المخزني إلى مزبلة العالم
النظام الجزائري المخزني إلى مزبلة العالم
3 - imilchil الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:55
شكرا والف شكر لجميع اعضاء المجلس العربي الخليجي...وكمواطن مغربي فاني اايد قرار دولتي بقطع العلاقة مع النظام الايراني وليس مع الشعب كما اطالب بفرض عقوبات على المسؤوليها ...
4 - Elbeja3di الأربعاء 02 ماي 2018 - 20:57
Avec Cette soumission totale aux indiens de la péninsule d'Arabie on perd notre indépendance
5 - khalid g الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:03
يتضامنون معنا بالمساعدات و الهيبات التي تدهب هباء و تقسيمها بين الحكومة ،المغرب ورط نفسه في حرب على اليمن ثم الآن طرد السفير الإيراني و بعد استدعاء السفير الجزائري ربما من بعد سنسمع طرد السفير الروسي ...سياسة فاشلة لأنها تتقن فقط الحفلات و الولائم و الأوسمة ،
6 - imilchil الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:03
أطالب وبصفتي مواطن مغربي بان لا يكتفي المغرب بقطع علاقته مع ايران بل حتى قطر ونهاءيا...اعرف بان هناك حاجز اقتصادي لا نستطيع تجازه ( الاشتثمارات القطرية بالمغرب ) لكن قنات الجزيرة قد طغت وتساند اعلاميا تلك الحركة الارهابية ما تسمى ببوليزاريو
الله إنزل عليها غضب الله
الله إنزل عليها غضب الله
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