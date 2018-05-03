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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل طياريْن في تحطم مقاتلة روسية بسوريا

مقتل طياريْن في تحطم مقاتلة روسية بسوريا

مقتل طياريْن في تحطم مقاتلة روسية بسوريا
هسبريس - متابعة
الخميس 03 ماي 2018 - 10:40

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طيارين لقيا حتفهما في حادث تحطم مقاتلة روسية من طراز (سوخوي -30 اس ام) ، اليوم الخميس، بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا.

وذكر بيان للوزارة، أوردته وكالات الأنباء الروسية، أن المقاتلة الروسية من طراز (سوخوي -30 اس ام) "تحطمت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار حميميم بسوريا حوالي الساعة 9:45 صباحا"، وأسفر الحادث عن "مصرع طيارين كانا على متنها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مكلخ الخميس 03 ماي 2018 - 11:06
شباب فنوا زهرة عمرهم في التكوين ماتوا من أجل مشكلة كان سببها زعيم أحمق شرد شعبه .... التاريخ في كثير من الأحيان يكتبه المجانين !
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2 - moro الخميس 03 ماي 2018 - 11:27
للتذكير أي طائرة حربية تسقط وﻻ يستطيع ربانها النجاة. بإستعمال زر ضغط كرسي النجاة تكون قد أسقطت وليس سقطت , اﻷن في هذه الحالة الضربة كانت مفاجأة. وحتى نضام الرصد في الطائرة فشل .
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3 - هشام فاس الخميس 03 ماي 2018 - 11:34
دليل آخر على أن الأسلحة الروسية مجرد خردة و غير جديرة بالثقة، إدخال المقاتلات الأمريكية للعمل بالقوات المسلحة الملكية قرار صائب مائة بالمائة ، كذلك أظهرت الحرب في سوريا أن المروحية الروسية طراز Mi29 و غيرها غير كفؤة و بدون فائدة بسبب الحوادث المتكررة ، للأسف قام جنرالات الجزائر بهدر ملايير الدولارات في اقتناء هذه الخردة لتهديد أشقائهم المغاربة متسببين في تفقير الشعب الجزائري و حرمانهم من التنمية و الاستعداد لما بعد الإقتصاد الذي يعتمد على المحروقات .
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