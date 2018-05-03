24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/05/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:34
|13:29
|17:07
|20:16
|21:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- القضاء يحفظ ملف "برلماني السنبلة" بالمحمدية
- أسرار وفوائد الحجامة
- قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية
- تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية بولاية جورجيا
- منظمة إيتا الانفصالية تتعهد بحل جميع هياكلها
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مقتل طياريْن في تحطم مقاتلة روسية بسوريا
الخميس 03 ماي 2018 - 10:40
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طيارين لقيا حتفهما في حادث تحطم مقاتلة روسية من طراز (سوخوي -30 اس ام) ، اليوم الخميس، بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا.
وذكر بيان للوزارة، أوردته وكالات الأنباء الروسية، أن المقاتلة الروسية من طراز (سوخوي -30 اس ام) "تحطمت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار حميميم بسوريا حوالي الساعة 9:45 صباحا"، وأسفر الحادث عن "مصرع طيارين كانا على متنها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مكلخ الخميس 03 ماي 2018 - 11:06
شباب فنوا زهرة عمرهم في التكوين ماتوا من أجل مشكلة كان سببها زعيم أحمق شرد شعبه .... التاريخ في كثير من الأحيان يكتبه المجانين !
2 - moro الخميس 03 ماي 2018 - 11:27
للتذكير أي طائرة حربية تسقط وﻻ يستطيع ربانها النجاة. بإستعمال زر ضغط كرسي النجاة تكون قد أسقطت وليس سقطت , اﻷن في هذه الحالة الضربة كانت مفاجأة. وحتى نضام الرصد في الطائرة فشل .
3 - هشام فاس الخميس 03 ماي 2018 - 11:34
دليل آخر على أن الأسلحة الروسية مجرد خردة و غير جديرة بالثقة، إدخال المقاتلات الأمريكية للعمل بالقوات المسلحة الملكية قرار صائب مائة بالمائة ، كذلك أظهرت الحرب في سوريا أن المروحية الروسية طراز Mi29 و غيرها غير كفؤة و بدون فائدة بسبب الحوادث المتكررة ، للأسف قام جنرالات الجزائر بهدر ملايير الدولارات في اقتناء هذه الخردة لتهديد أشقائهم المغاربة متسببين في تفقير الشعب الجزائري و حرمانهم من التنمية و الاستعداد لما بعد الإقتصاد الذي يعتمد على المحروقات .
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3