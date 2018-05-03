مقتل طياريْن في تحطم مقاتلة روسية بسوريا

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طيارين لقيا حتفهما في حادث تحطم مقاتلة روسية من طراز (سوخوي -30 اس ام) ، اليوم الخميس، بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا.

وذكر بيان للوزارة، أوردته وكالات الأنباء الروسية، أن المقاتلة الروسية من طراز (سوخوي -30 اس ام) "تحطمت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار حميميم بسوريا حوالي الساعة 9:45 صباحا"، وأسفر الحادث عن "مصرع طيارين كانا على متنها".