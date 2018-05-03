24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3413:2917:0720:1621:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب (5.00)

  2. الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر (5.00)

  3. مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني (5.00)

  4. فلكي مغربي: هلال رمضان وعيد الفطر يُوحد جميع البلدان الإسلامية (5.00)

  5. الصين تلغي الرسوم الجمركية أمام أدوية السرطان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الإفريقي يؤكد احترام القرارات السيادية للمغرب

الاتحاد الإفريقي يؤكد احترام القرارات السيادية للمغرب

الاتحاد الإفريقي يؤكد احترام القرارات السيادية للمغرب
هسبريس - متابعة
الخميس 03 ماي 2018 - 13:35

قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، توماس كويسي كوارتي، إن الاتحاد يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع ايران، مشيرا الى ان الاتحاد الافريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كوارتي مع ووزير الخارجية الالماني، هايكو ماس، بمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا اليوم الخميس.

وردا على سؤال حول قطع المغرب علاقاتها مع ايران وموقف الاتحاد من ذلك قال كوارتي، إن الاتحاد الافريقي يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع ايران.

وأضاف أن المواقف الأساسية العامة للاتحاد الافريقي لا تتغير، ولكنه يراعي قرارات ووجهات نظر الدول الإفريقية.

وقال إن الاتحاد الافريقي يتواصل مع المغرب ويجري عدة نقاشات معها حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها إيران (دون تفاصيل).

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول.

ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قطع بلاده علاقاتها مع طهران، وطلب من سفير إيران مغادرة البلاد؛ "بسبب علاقة بين "حزب الله" اللبناني، والبوليساريو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - omar الخميس 03 ماي 2018 - 13:54
نعم لاخواننا الأفارقة
نحن رجعنا اليكم للتشاور والتعاون الاقتصادي والبيءي والسعي قدما للقضاء على بؤر التوتر
نحن في هذا البلد الأمين نمد يد العون والسلم دائما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - aborrose الخميس 03 ماي 2018 - 14:11
احترم تحترم احترم تحترم احترم تحترم احترم تحترم احترم تحترم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - عبدالله الخميس 03 ماي 2018 - 14:15
يجب على السلطات المغربية ان تغير سياستها مع انفصاليين الداخل بصرامة كما تفعل اي دولة ديموقراطية في العالم ، ياكلون الغلة وينكرون الملة ، على السلطات ان تعطيهم فرصة ان يختارو الجنسية المغربية ويدخلون في جواهم ام يختارون الجنسية التندوفية وان أرادوها على السلطات سحب الجنسية المغربية وطردهم الى اتجاه الخيام التندوفية .
البرلمانية الله يرحم الوالدين هي الاولى نكارة الخير خصكوم تعطيو متال بها للآخرين لان هاذ السياسة ديال التراخي هي لي نزلت علينا الدل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - mohammed Bruxelles الخميس 03 ماي 2018 - 14:19
La politique étrangére de Mohammed VI commence à donner ses fruits et surtout à metre l'Algérie au pied du mur. dernière resolution du CS de l'Onu, la ligue Arabe, , etc...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.