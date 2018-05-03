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كُتّاب وآراء
الاتحاد الإفريقي يؤكد احترام القرارات السيادية للمغرب
قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، توماس كويسي كوارتي، إن الاتحاد يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع ايران، مشيرا الى ان الاتحاد الافريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كوارتي مع ووزير الخارجية الالماني، هايكو ماس، بمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا اليوم الخميس.
وردا على سؤال حول قطع المغرب علاقاتها مع ايران وموقف الاتحاد من ذلك قال كوارتي، إن الاتحاد الافريقي يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع ايران.
وأضاف أن المواقف الأساسية العامة للاتحاد الافريقي لا تتغير، ولكنه يراعي قرارات ووجهات نظر الدول الإفريقية.
وقال إن الاتحاد الافريقي يتواصل مع المغرب ويجري عدة نقاشات معها حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها إيران (دون تفاصيل).
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول.
ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قطع بلاده علاقاتها مع طهران، وطلب من سفير إيران مغادرة البلاد؛ "بسبب علاقة بين "حزب الله" اللبناني، والبوليساريو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
نحن رجعنا اليكم للتشاور والتعاون الاقتصادي والبيءي والسعي قدما للقضاء على بؤر التوتر
نحن في هذا البلد الأمين نمد يد العون والسلم دائما
البرلمانية الله يرحم الوالدين هي الاولى نكارة الخير خصكوم تعطيو متال بها للآخرين لان هاذ السياسة ديال التراخي هي لي نزلت علينا الدل .