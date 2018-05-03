24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3413:2917:0720:1621:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب (5.00)

  2. الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر (5.00)

  3. مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني (5.00)

  4. فلكي مغربي: هلال رمضان وعيد الفطر يُوحد جميع البلدان الإسلامية (5.00)

  5. الصين تلغي الرسوم الجمركية أمام أدوية السرطان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ليبرمان: إسرائيل لا تسعى للمواجهة مع روسيا

ليبرمان: إسرائيل لا تسعى للمواجهة مع روسيا

ليبرمان: إسرائيل لا تسعى للمواجهة مع روسيا
هسبريس - متابعة
الخميس 03 ماي 2018 - 15:45

قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع روسيا في إشارة إلى التطورات في سوريا.

وقال ليبرمان "إسرائيل لا تسعى إلى المواجهة مع روسيا، وهناك قناة اتصال وحوار واضحة وشفافة معها دون إخفاء أي شيء".

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن ليبرمان أدلى بأقواله هذه في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية نشرت اليوم الخميس.

ولكن ليبرمان حذر من أن "اسرائيل سترد في حال تم استخدام منظومة اس 300 ضد طيرانها من الأراضي السورية".

وقال، "إسرائيل تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية وتأمل في ان تأخذ موسكو أيضًا بالحسبان مصالحنا في الشرق الأوسط".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل تتطلع لموقف روسي متفهم وداعم لمصالحها".

وقال ليبرمان "إسرائيل لا تنوي التدخل في شؤون سوريا الداخلية، ويحسن الرئيس بشار الأسد صنعًا إذا لم يعمل ضدنا".

وجدد ليبرمان معارضة الحكومة الإسرائيلية "لتموضع إيران عسكريًا في سوريا"، وقال "سيتم إحباط هذا النشاط".

وكانت إسرائيل نفذت العديد من الهجمات في سوريا في الأشهر الماضية.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأشهر الماضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضمان عدم احتكاك الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد بوعناية الخميس 03 ماي 2018 - 15:54
الم يقولمنذ بضعة أيام الصحراء مقابل التطبع إذن من يشجع البوليساريو لمذا نكذب على الناس وغل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - عبدو الخميس 03 ماي 2018 - 16:01
وافينكم ا ايران حزب ..؟الجزاءر ها اسراءيل قصفاتكم في سوريا .او بينو الشجاعة والقوة وخط الممانعة والدفاع ...وباز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - شمالي الخميس 03 ماي 2018 - 16:41
في هذا الكوكب الذي نعيش فيه تعلمنا ان البقاءللاقوى لا توجد إنسانية او عاطفة إنما مصالح فقط وكلما كان الخصم قويا كلما تقربنا لكسب وده و الضعيف لا حاجة لنا به بل نزيد فخرا في اذلاله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.