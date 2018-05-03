ليبرمان: إسرائيل لا تسعى للمواجهة مع روسيا

هسبريس - متابعة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع روسيا في إشارة إلى التطورات في سوريا.

وقال ليبرمان "إسرائيل لا تسعى إلى المواجهة مع روسيا، وهناك قناة اتصال وحوار واضحة وشفافة معها دون إخفاء أي شيء".

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن ليبرمان أدلى بأقواله هذه في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية نشرت اليوم الخميس.

ولكن ليبرمان حذر من أن "اسرائيل سترد في حال تم استخدام منظومة اس 300 ضد طيرانها من الأراضي السورية".

وقال، "إسرائيل تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية وتأمل في ان تأخذ موسكو أيضًا بالحسبان مصالحنا في الشرق الأوسط".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل تتطلع لموقف روسي متفهم وداعم لمصالحها".

وقال ليبرمان "إسرائيل لا تنوي التدخل في شؤون سوريا الداخلية، ويحسن الرئيس بشار الأسد صنعًا إذا لم يعمل ضدنا".

وجدد ليبرمان معارضة الحكومة الإسرائيلية "لتموضع إيران عسكريًا في سوريا"، وقال "سيتم إحباط هذا النشاط".

وكانت إسرائيل نفذت العديد من الهجمات في سوريا في الأشهر الماضية.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأشهر الماضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضمان عدم احتكاك الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا.