24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3413:2917:0720:1621:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب (5.00)

  2. الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر (5.00)

  3. مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني (5.00)

  4. فلكي مغربي: هلال رمضان وعيد الفطر يُوحد جميع البلدان الإسلامية (5.00)

  5. الحكومة ترصد أدلة تَورط إيران .. خبراء متفجرات وحرب عصابات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا توقف منح أموال لاجئين ملزمين بالرحيل

ألمانيا توقف منح أموال لاجئين ملزمين بالرحيل

ألمانيا توقف منح أموال لاجئين ملزمين بالرحيل
هسبريس - متابعة
الخميس 03 ماي 2018 - 18:40

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر منح اللاجئين الملزمين بالرحيل من ألمانيا مخصصات عينية بدلا من الأموال.

وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "يتعين علينا تشديد القواعد بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء ، كي يعودون إلى مواطنهم".

وأوضح أنه سيعرض خطة هيكلية عن هذا الأمر بحلول نهاية شهر ماي الجاري.

وأضاف زيهوفر أنه سوف يعد مع وزير التنمية الألماني جيرد مولر برنامجا ينص على تقديم مساعدات للاجئين الذين يشرعون في العودة إلى مواطنهم مجددا.

يذكر أن ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي ينتمي إليه زيهوفر، كان قد دعا لتقليص المخصصات المقدمة لطالبي اللجوء المرفوضين وكذلك لتغيير قانون إعانات طالبي اللجوء بما يتوافق مع ذلك.

وقال زيهوفر : "عندما يقضي أشخاص هنا عدة أعوام، فإن العودة تكون صعبة للغاية، غالبا لأسباب شخصية تماما"، مشددا على ضرورة التوضيح من البداية متطلبات الحصول على حماية في ألمانيا وإعادة من لا يمتلكها على الفور إلى بلاده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.