ألمانيا توقف منح أموال لاجئين ملزمين بالرحيل

هسبريس - متابعة

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر منح اللاجئين الملزمين بالرحيل من ألمانيا مخصصات عينية بدلا من الأموال.

وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "يتعين علينا تشديد القواعد بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء ، كي يعودون إلى مواطنهم".

وأوضح أنه سيعرض خطة هيكلية عن هذا الأمر بحلول نهاية شهر ماي الجاري.

وأضاف زيهوفر أنه سوف يعد مع وزير التنمية الألماني جيرد مولر برنامجا ينص على تقديم مساعدات للاجئين الذين يشرعون في العودة إلى مواطنهم مجددا.

يذكر أن ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي ينتمي إليه زيهوفر، كان قد دعا لتقليص المخصصات المقدمة لطالبي اللجوء المرفوضين وكذلك لتغيير قانون إعانات طالبي اللجوء بما يتوافق مع ذلك.

وقال زيهوفر : "عندما يقضي أشخاص هنا عدة أعوام، فإن العودة تكون صعبة للغاية، غالبا لأسباب شخصية تماما"، مشددا على ضرورة التوضيح من البداية متطلبات الحصول على حماية في ألمانيا وإعادة من لا يمتلكها على الفور إلى بلاده.