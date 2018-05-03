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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل جميع ركاب الطائرة المتحطمة في أمريكا

مقتل جميع ركاب الطائرة المتحطمة في أمريكا

مقتل جميع ركاب الطائرة المتحطمة في أمريكا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 03 ماي 2018 - 19:52

ذكر ضابط بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الخميس، أن جميع أعضاء الحرس الوطني الجوي لبورتو ريكو التسعة، الذين كانوا على متن طائرة نقل عسكرية، لقوا حتفهم لدى تحطم الطائرة بالقرب من سافانا بولاية جورجيا.

وتحطمت الطائرة من طراز سي-130 هركليز، وهى طائرة بمحرك توربيني ذات دفع ثقيل، قبل ظهر أمس الأربعاء على طريق سريع بالقرب من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي.

وقال الكولونيل بيت بون ،نائب قائد الوحدة 165 "إيرليفت وينج" التابعة للحرس الوطني الجوي في جورجيا، الذي يتخذ من المطار مقرا له، إن الطائرة أقلعت من سافانا متجهة إلى أريزونا.

وتعهد بإجراء "تحقيق شامل" من قبل سلاح الجو الأمريكي في الحادث.

وأضاف بون "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفهم ما حدث تماما".

كانت تقارير اخبارية قد اشارت إلى مقتل خمسة من الحرس الوطني.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة ، إلا أن الحرس الوطني الأمريكي قال عبر تويتر إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الخميس 03 ماي 2018 - 20:21
طائرات جد مهترئة ويتبجحون بتنظيم كاس العالم الله اعطينا وجهكم
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-17
2 - algerien الخميس 03 ماي 2018 - 20:48
الظاهر انها كانت تنقل البوليساريو من فرجينيا الى نيويورك مع التعريج على بوستن فواشنتن . الحمولة الزائدة هي السبب كانت تحمل 17 عسكري و 70 مدرعة و 45 دبابة كيف يمكن الليوشين نقل 257 مسافر و 80 ناقلة جند و 117 مدفع ذاتي الحركة مثلما قال السليمي و لا تستظيع السي130 ذلك . نحن في انتظار فيديو مغربي يشمت في الامريكان هههههههههه
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