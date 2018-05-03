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كُتّاب وآراء
مقتل جميع ركاب الطائرة المتحطمة في أمريكا
ذكر ضابط بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الخميس، أن جميع أعضاء الحرس الوطني الجوي لبورتو ريكو التسعة، الذين كانوا على متن طائرة نقل عسكرية، لقوا حتفهم لدى تحطم الطائرة بالقرب من سافانا بولاية جورجيا.
وتحطمت الطائرة من طراز سي-130 هركليز، وهى طائرة بمحرك توربيني ذات دفع ثقيل، قبل ظهر أمس الأربعاء على طريق سريع بالقرب من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي.
وقال الكولونيل بيت بون ،نائب قائد الوحدة 165 "إيرليفت وينج" التابعة للحرس الوطني الجوي في جورجيا، الذي يتخذ من المطار مقرا له، إن الطائرة أقلعت من سافانا متجهة إلى أريزونا.
وتعهد بإجراء "تحقيق شامل" من قبل سلاح الجو الأمريكي في الحادث.
وأضاف بون "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفهم ما حدث تماما".
كانت تقارير اخبارية قد اشارت إلى مقتل خمسة من الحرس الوطني.
ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة ، إلا أن الحرس الوطني الأمريكي قال عبر تويتر إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية.