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الرئيسية | خارج الحدود | طائرة ورقية تتسبب في حريق بمستوطنة إسرائيلية

طائرة ورقية تتسبب في حريق بمستوطنة إسرائيلية

طائرة ورقية تتسبب في حريق بمستوطنة إسرائيلية
هسبريس- متابعة
الخميس 03 ماي 2018 - 23:35

اندلعت، مساء الخميس حرائق في إحدى غابات المستوطنات الواقعة قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة في الداخل الفلسطيني المحتل، بفعل الطائرات المحمّلة بالمواد الحارقة.

وذكر موقع "0404" العبري أن فرق الإطفال وقوات من الجيش الإسرائيلي وقوات من المجلس الإقليمي لأشكول تعمل معاً من أجل إخماد النيران في مستوطنة "كيسوفيم" منذ ساعات الظهيرة.

وأضاف أن النيران اندلعت بفعل طائرة ورقية كانت محملة بزجاجات حارقة، أشعلت النيران في حقول المستوطنة.

وأكد الموقع تضرر مساحات واسعة من تلك الأراضي بفعل اندلاع النيران، مسببة خسائر مادية كبيرة.

وأدخل الشبان الفلسطينيون منذ انطلاق مسيرات العودة، "الطائرات المشتعلة" كأداة جديدة في المواجهة، وهو ما أسفر عنه إحراق مساحات شاسعة من أحراش المستوطنين في محيط قطاع غزة.

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن مسيرات العودة، فيما تستهدفهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز، رغم سلمية المسيرات.

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1 - لطيفة الخميس 03 ماي 2018 - 23:50
النصر والعز للمقهورين والذل والخزي للمغتصبين وللمهرولين
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2 - Driss الخميس 03 ماي 2018 - 23:51
بدون تضخيم الامور هذه طائرة لعب .... المقاومة تحاول بابسط السبل رد العدوان.... الذي يحرق الاراضي بالطائرات الحقيقية هي اسرائيل
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