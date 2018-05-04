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الرئيسية | خارج الحدود | لافروف: مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث

لافروف: مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث

لافروف: مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث
هسبريس- متابعة
الخميس 03 ماي 2018 - 22:45

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة أن تبقى "القدس عاصمة للديانات الثلاث".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمّان.

وقال لافروف "يجب أن تكون مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث، اليهودية، والإسلام والمسيحية".

وأعرب عن قلقه من واقع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مجددا الدعوة الروسية إلى استئناف الحوار المباشر بين طرفي النزاع على أساس القرارات الأممية ذات الصلة.

يشار إلى أن موسكو طرحت عام 2016، مبادرة لعقد قمة في روسيا بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غيّر أنها لم تعقد.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، نهاية أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء في سجونها.

واحتلت إسرائيل شرقي القدس عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى جزئها الغربي منذ عام 1948، معتبرة القدس عاصمة موحدة وأبدية لها؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

كما تتمسك السلطة الفلسطينية بشرقي القدس عاصمة مأمولة لها استنادا لقرارات المجتمع الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou majd الخميس 03 ماي 2018 - 23:13
كلام غير مفهوم يعني مثلا عاصمة لثلاث دول دولة مسيحية ودولة يهودية ودولة اسلامية اهذا كلام عقلاء الشعب الفلسطيني بجميع طوائفه ودياناته ابعد من ارضه ويجب إرجاع الحق الى اهله لا دخل للدين في الامر اليهود جزء اصيل من الشعوب العربية والإسلامية مثل المسيحيين لا حاجة للمراوغة كل العواصم العالمية تجتمع فيها الديانات الثلاث باريس وبرلين وموسكو وواشنطن وانقرة وكيبيك انها عواصم دول وليس عواصم ديانات
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-4
2 - طارق 004 الخميس 03 ماي 2018 - 23:38
أي ديانات تقصد ؟ ؟ ؟
لا يوجد دين في الأرض سوى الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا
أما ما بقي من أتباع اليهودية أو النصرانية المحرفتين بل هو تابع لمذهب سياسي لا غير
وأهل الكتاب الحقيقين يعلمون أن الحق هو ما جاء به سيد البشرية محمد صل الله عليه وسلم في الأناجيل والتوراة المحرفين
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