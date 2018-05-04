لافروف: مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث

هسبريس- متابعة

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة أن تبقى "القدس عاصمة للديانات الثلاث".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمّان.

وقال لافروف "يجب أن تكون مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث، اليهودية، والإسلام والمسيحية".

وأعرب عن قلقه من واقع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مجددا الدعوة الروسية إلى استئناف الحوار المباشر بين طرفي النزاع على أساس القرارات الأممية ذات الصلة.

يشار إلى أن موسكو طرحت عام 2016، مبادرة لعقد قمة في روسيا بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غيّر أنها لم تعقد.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، نهاية أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء في سجونها.

واحتلت إسرائيل شرقي القدس عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى جزئها الغربي منذ عام 1948، معتبرة القدس عاصمة موحدة وأبدية لها؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

كما تتمسك السلطة الفلسطينية بشرقي القدس عاصمة مأمولة لها استنادا لقرارات المجتمع الدولي.