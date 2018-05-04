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كُتّاب وآراء
السعودية تطلق مبادرة لتحسين أسلوب الحياة
تخطط السعودية لإنفاق 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) بحلول عام 2020 في مبادرة لدعم وسائل الترفيه والصحة والرياضة والتعليم في إطار مساع للتحديث من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في فعاليات في الرياض اليوم الخميس إن برنامج جودة الحياة سيوفر 300 ألف وظيفة بحلول عام 2020 سيكون أغلبها في إطار الهيئة العامة للرياضة.
وقال الخطيب لرويترز "المبادرات تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال للإنفاق، رح يكون الإنفاق الحكومي بحدود 60 في المئة و40 في المئة من القطاع الخاص، ولكن رح يستفيد منها القطاع الخاص".
وتابع قائلا "الاستفادة بالكامل راح تكون من الإنفاق الكبير هذا للقطاع الخاص وهذا يدعم رؤية عام 2030 بأنه المملكة راح تعزز دور القطاع الخاص".
وشهدت المملكة عدة تغييرات في الأشهر الماضية بما شمل إقامة حفلات موسيقية وافتتاح دور سينما. وتحظى الخطوات التي تتخذ في المملكة المحافظة بإشادة واسعة بصفتها دليلا على التقدم الذي يقوده الأمير محمد الذي يروق للشباب في بلاده منذ أن تولى ولاية العهد.
وخلال الفاعليات ذكر الخطيب أن البرنامج سيشمل مشروعات مثل حديقة مائية وثلاثة متنزهات ومتاحف والمزيد من دور السينما. والبرنامج نفسه هو جزء من خطة التحول الوطنية التي تشمل مئات الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع بحلول عام 2020.