24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3313:2917:0720:1721:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني (5.00)

  2. غامبيا: تهديد ترامب لن يمنع من التّصويت للمغرب (5.00)

  3. فلكي مغربي: هلال رمضان وعيد الفطر يُوحد جميع البلدان الإسلامية (5.00)

  4. البوليساريو تلجأ إلى لجان افتراضية لترويج أطروحة الانفصال (5.00)

  5. منتدى ينتقد طريقة انتخاب مجلس الصحافة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تطلق مبادرة لتحسين أسلوب الحياة‎

السعودية تطلق مبادرة لتحسين أسلوب الحياة‎

السعودية تطلق مبادرة لتحسين أسلوب الحياة‎
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 04 ماي 2018 - 00:26

تخطط السعودية لإنفاق 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) بحلول عام 2020 في مبادرة لدعم وسائل الترفيه والصحة والرياضة والتعليم في إطار مساع للتحديث من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في فعاليات في الرياض اليوم الخميس إن برنامج جودة الحياة سيوفر 300 ألف وظيفة بحلول عام 2020 سيكون أغلبها في إطار الهيئة العامة للرياضة.

وقال الخطيب لرويترز "المبادرات تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال للإنفاق، رح يكون الإنفاق الحكومي بحدود 60 في المئة و40 في المئة من القطاع الخاص، ولكن رح يستفيد منها القطاع الخاص".

وتابع قائلا "الاستفادة بالكامل راح تكون من الإنفاق الكبير هذا للقطاع الخاص وهذا يدعم رؤية عام 2030 بأنه المملكة راح تعزز دور القطاع الخاص".

وشهدت المملكة عدة تغييرات في الأشهر الماضية بما شمل إقامة حفلات موسيقية وافتتاح دور سينما. وتحظى الخطوات التي تتخذ في المملكة المحافظة بإشادة واسعة بصفتها دليلا على التقدم الذي يقوده الأمير محمد الذي يروق للشباب في بلاده منذ أن تولى ولاية العهد.

وخلال الفاعليات ذكر الخطيب أن البرنامج سيشمل مشروعات مثل حديقة مائية وثلاثة متنزهات ومتاحف والمزيد من دور السينما. والبرنامج نفسه هو جزء من خطة التحول الوطنية التي تشمل مئات الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع بحلول عام 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ILYAS الجمعة 04 ماي 2018 - 00:54
الترفيه و الفن ليس بالحرام ادا كانا في حدود الضوابظ الشرعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.