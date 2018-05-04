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كُتّاب وآراء
الصين وأمريكا تضعان آلية لتسوية المشاكل التجارية
اتفق مسئولون أمريكيون وصينيون على وضع آلية للعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالتجارة بين الجانبين بالرغم من "الخلافات الكبيرة" بينهما.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الوفد التجاري الأمريكي الذي يزور البلاد والمسئولين الصينيين "توصلوا إلى اتفاق بشأن بعض الجوانب"، والتزموا بتناول النزاعات التجارية من خلال الحوار.
وأضافت شينخوا أن "الجانبين يدركون استمرار وجود خلافات كبيرة حول بعض القضايا، وأنهما بحاجة لاستمرار تعزيز العمل وإحراز المزيد من التقدم".
وتباحث المسئولون من الجانبين بشأن الاستثمارات الأجنبية وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية والتعريفات الجمركية ضمن قضايا أخرى، بعد أسابيع من احتدام التوترات على الصعيد التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وترأس وزير الخزانة ستيفن مونشين الوفد الأمريكي الذي ضم في عضويته أيضا وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو والمستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو.
والتقى الوفد الأمريكي مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي يعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني شي جينبينج.