خط سنغافورة كوالالمبور الأكثر ازدحاما بالعالم

هسبريس - متابعة

كشفت شركة أبحاث الطيران "OAG" (خاصة)، الجمعة، أن خط الطيران بين سنغافورة والعاصمة الماليزية كوالالمبور يعتبر الأكثر ازدحامًا في العالم.

وأعلنت الشركة عن أكثر خطوط الطيران ازدحامًا في العالم، استنادًا إلى بيانات سجلتها في الفترة ما بين مارس 2017 وفبراير2018.

وأظهرت بيانات الشركة تسيير 30 ألفًا و537 رحلة جوية بين سنغافورة وكوالالمبور في الفترة المذكورة، بما متوسطة 84 رحلة جوية يوميًا.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 4 ملايين راكب سافروا بين كولالمبور وسنغافورة في الفترة المذكورة.

واحتلت الخط الواصل بين هونغ كونغ وعاصمة تايوان تايبيه المرتبة الثانية، إذ وصل عدد الرحلات إلى 28 ألفًا و887 رحلة جوية، فيما جاء ثالثًا الخط بين العاصمة الإندونيسية جاكرتا وسنغافورة، بحسب البيانات.

وخلال الفترة المذكورة، وصل عدد الركاب المتنقلين في خط هونغ كونغ- تايبي إلى 6.5 ملايين راكب، وقرابة 4.7 ملايين في الخط بين جاكرتا وسنغافورة.

ومن ضمن أكثر 20 خط طيران ازدحامًا في العالم كان 14 منها ضمن قارة آسيا.