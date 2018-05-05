24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5506:3213:2917:0720:1821:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. إطلاق اسم بن مبارك على بوابة بملعب ملقة (5.00)

  2. اقتراب رمضان وغلاء الأسعار يسائلان تجميد مجلس المنافسة (5.00)

  3. "التقدم والاشتراكية" يهيّئ مقترح قانون لتقنين الإجهاض بالمغرب (5.00)

  4. انتقادات تلاحق "المهرجان الجامعي للموسيقى" (5.00)

  5. الدهدوه يتوج بجائزة عالمية في مجال الكاريكاتير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | خط سنغافورة كوالالمبور الأكثر ازدحاما بالعالم

خط سنغافورة كوالالمبور الأكثر ازدحاما بالعالم

خط سنغافورة كوالالمبور الأكثر ازدحاما بالعالم
هسبريس - متابعة
السبت 05 ماي 2018 - 02:59

كشفت شركة أبحاث الطيران "OAG" (خاصة)، الجمعة، أن خط الطيران بين سنغافورة والعاصمة الماليزية كوالالمبور يعتبر الأكثر ازدحامًا في العالم.

وأعلنت الشركة عن أكثر خطوط الطيران ازدحامًا في العالم، استنادًا إلى بيانات سجلتها في الفترة ما بين مارس 2017 وفبراير2018.

وأظهرت بيانات الشركة تسيير 30 ألفًا و537 رحلة جوية بين سنغافورة وكوالالمبور في الفترة المذكورة، بما متوسطة 84 رحلة جوية يوميًا.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 4 ملايين راكب سافروا بين كولالمبور وسنغافورة في الفترة المذكورة.

واحتلت الخط الواصل بين هونغ كونغ وعاصمة تايوان تايبيه المرتبة الثانية، إذ وصل عدد الرحلات إلى 28 ألفًا و887 رحلة جوية، فيما جاء ثالثًا الخط بين العاصمة الإندونيسية جاكرتا وسنغافورة، بحسب البيانات.

وخلال الفترة المذكورة، وصل عدد الركاب المتنقلين في خط هونغ كونغ- تايبي إلى 6.5 ملايين راكب، وقرابة 4.7 ملايين في الخط بين جاكرتا وسنغافورة.

ومن ضمن أكثر 20 خط طيران ازدحامًا في العالم كان 14 منها ضمن قارة آسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.