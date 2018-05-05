ترامب يعتزم تقليص القوات الأمريكية في كوريا

هسبريس - متابعة

أمر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب وزارة الدفاع بدراسة إمكانية تقليص عدد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية البالغ 28 ألفا و500 فرد، وفقا لما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الخميس.

ويأتي هذا الأمر قبل أيام قليلة من اللقاء التاريخي المقرر بين ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، على الرغم من أن المصادر التي نقلت عنها الصحيفة نفت أن يكون الأمر يتعلق بتنازل لبيونج يانج.

لكن في الواقع، يعتبر ترامب أن اتفاق سلام محتمل بشبه الجزيرة الكورية سيحد من الحاجة للإبقاء على قوات عسكرية مكلفة، مهمتها حماية سيول من تهديدات بيونج يانج.

وأبعد من مستقبل المفاوضات مع كوريا الشمالية لنزع السلح النووي في البلد الآسيوي، يخفي أمر ترامب وراءه حالة عدم رضا حيث يعتبر الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تحصل على مقابل اقتصادي عادل نظير الإبقاء على قوات في البلد الآسيوي.

ويتكلف نشر 28 ألفا و500 عسكري في كوريا الجنوبية، مبلغ 800 مليون دولار سنويا، لا تتحمل سيول سوى نصفه.

وترغب واشنطن في تحمل كوريا الجنوبية تكاليف نشر القوات بالكامل، اعتبارا من 2019.

وبحسب (نيويورك تايمز)، يشكك ترامب في جدوى الإبقاء على قوات بأعداد كبيرة في كوريا الجنوبية، لاعتباره أنه عقب عقود من التواجد الأمريكي هناك لم يمنع ذلك بيونج يانج من تطوير أسلحة نووية.