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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتلال يصيب 431 فلسطينيا قرب حدود غزة

الاحتلال يصيب 431 فلسطينيا قرب حدود غزة

الاحتلال يصيب 431 فلسطينيا قرب حدود غزة
هسبريس - متابعة
الجمعة 04 ماي 2018 - 19:48

أُصيب 431 مواطناً فلسطينياً، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة:" بلغ إجمالي اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق مسيرة العودة منذ ساعات الصباح إلى 431 إصابة على الحدود الشرقية لقطاع غزة من بينهم 3 صحفيين، ومسعف".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 ماي الجاري.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 47 فلسطينيًا وإصابة الآلاف.

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