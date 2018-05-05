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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تسمح للنساء بالعمل "سائقات تاكسيات" الشهر المقبل

السعودية تسمح للنساء بالعمل "سائقات تاكسيات" الشهر المقبل

السعودية تسمح للنساء بالعمل "سائقات تاكسيات" الشهر المقبل
هسبريس - متابعة
السبت 05 ماي 2018 - 01:00

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها ستسمح للنساء بالعمل سائقات أجرة بموجب الأمر الملكي الذي صدر في 2017، ويتيح للنساء استصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة، اللواء محمد بن عبد الله البسامي، "اكتملت جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات"، مشيرا إلى أنه تم الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في 6 مدن، بينها العاصمة الرياض، ويتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف محافظات المملكة.

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور أن بعض المدارس المرخصة باشرت في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على قيادة المركبات، مبرزا أنه يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية بإدارة المرور.

ولفت إلى أن المرأة تشارك حاليا في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، مضيفا أنه تم تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية، الراغبات في استبدالها برخص قيادة سعودية.

وفي 26 سبتمبر الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو القادم، و"وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

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