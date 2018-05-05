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الرئيسية | خارج الحدود | الدول العربية تدرس إرسال قوات إلى سوريا

الدول العربية تدرس إرسال قوات إلى سوريا

الدول العربية تدرس إرسال قوات إلى سوريا
هسبريس - متابعة
السبت 05 ماي 2018 - 06:22

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدول العربية تبحث إمكانية إرسال قوات إلى سوريا بناء على طلب من الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاهرام" الرسمية اليوم.

وأوضح شكري أن فكرة استبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات عربية "أمر وارد".

وكشف وزير الخارجية خلال ندوة برعاية الصحيفة أن هذا الطرح يتردد فى المناقشات والمداولات بين مسئولي الدول لبحث امكانية اسهام هذه الأفكار فى استقرار سوريا والخروج من أزمتها الحالية.

وعقب نشر النبأ، أوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن هذه التصريحات لا تعني أن القاهرة تسعى للمشاركة في هذا الانتشار المحتمل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية بشأن إمكانية ارسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصود به مصر".

وأضاف "مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقا لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلبت الدعم المالي من شركائها العرب من أجل تحمل تكاليف بقاء قواتها في سوريا ونشر قوة مشتركة محل نحو ألفين جندي أمريكي منتشرين في سوريا وتسعى لاعادتهم إلى بلادهم في اقرب وقت ممكن.

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