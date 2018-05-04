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كُتّاب وآراء
أمريكا تتجه إلى طرد نحو 57 ألفا من هندوراس
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من هندوراس بحلول الخامس من يناير كانون الثاني 2020 الأمر الذي يعني أن نحو 57 ألفا يواجهون خطر الترحيل.
وهذا القرار هو الأخير في سلسلة قرارات اتخذها ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة الذي منح للاجئين بعد كوارث طبيعية أو صراعات عنيفة منعتهم من العودة الآمنة إلى أوطانهم.
وفي يناير الماضي قررت إدارة ترامب إلغاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور وسمحت لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى 2019.
وبعد مراجعة البرنامج قررت إدارة ترامب إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من معظم الدول باستثناء سوريا التي لا تزال تشهد حربا مدمرة.
وفي الآونة الأخيرة جرى إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من هايتي ونيبال.