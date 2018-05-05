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كُتّاب وآراء
مسيرات في 21 مدينة ألمانية لتقنين القنب
من المنتظر أن تشهد 21 مدينة في ألمانيا اليوم السبت، مسيرات ومظاهرات من أجل تقنين القنب.
وأعلنت جمعية القنب الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن المنظمين يتوقعون أن يشارك عدة آلاف في هذه المسيرات ،التي سيجري تنظيمها بمناسبة " المسيرة العالمية للماريجوانا".
ومن بين المدن التي ستقام فيها المسيرات والمظاهرات، كولونيا ودوسلدورف وباساو ودريسدن.
وحسب توقعات الشرطة، فإن عدد المشاركين في مسيرة العاصمة برلين، سيبلغ 500 شخص، بينما تشير التوقعات إلى أن العدد الأكبر (من أربعة أرقام) سيكون في المسيرة المنتظر إقامتها في مدينة فرايبورج في الثاني عشر من ماي الجاري (السبت المقبل).
من جانبه، قال جيورج فورت، الرئيس التنفيذي للجمعية :" القنب في كل الأفواه وحجج تقنينه غالبة".
وأضاف أن " حماية الشباب وحماية المستهلكين والإيرادات الضريبية كله تتعارض بوضوح مع الحظر الكلي".
وتنتمي منتجات القنب إلى أٌقدم المخدرات المعروفة.