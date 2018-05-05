24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5506:3213:2917:0720:1821:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. أبو زهري: "حماس" تعتز بموقف الملك .. ونتعاون مع تيّار دحلان (5.00)

  2. غالبية الفرنسيين يرفضون ولاية ثانية لماكرون (5.00)

  3. هل المقاطعة سلاح من لا يملك القرار الاقتصادي؟ (5.00)

  4. المقاطعة تكبد الشركات المستهدفة خسائر في بورصة الدار البيضاء (5.00)

  5. طريق إقليمية تخرج سكانا في مسيرة بالسيارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مسيرات في 21 مدينة ألمانية لتقنين القنب

مسيرات في 21 مدينة ألمانية لتقنين القنب

مسيرات في 21 مدينة ألمانية لتقنين القنب
هسبريس - د.ب.أ
السبت 05 ماي 2018 - 10:54

من المنتظر أن تشهد 21 مدينة في ألمانيا اليوم السبت، مسيرات ومظاهرات من أجل تقنين القنب.

وأعلنت جمعية القنب الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن المنظمين يتوقعون أن يشارك عدة آلاف في هذه المسيرات ،التي سيجري تنظيمها بمناسبة " المسيرة العالمية للماريجوانا".

ومن بين المدن التي ستقام فيها المسيرات والمظاهرات، كولونيا ودوسلدورف وباساو ودريسدن.

وحسب توقعات الشرطة، فإن عدد المشاركين في مسيرة العاصمة برلين، سيبلغ 500 شخص، بينما تشير التوقعات إلى أن العدد الأكبر (من أربعة أرقام) سيكون في المسيرة المنتظر إقامتها في مدينة فرايبورج في الثاني عشر من ماي الجاري (السبت المقبل).

من جانبه، قال جيورج فورت، الرئيس التنفيذي للجمعية :" القنب في كل الأفواه وحجج تقنينه غالبة".

وأضاف أن " حماية الشباب وحماية المستهلكين والإيرادات الضريبية كله تتعارض بوضوح مع الحظر الكلي".

وتنتمي منتجات القنب إلى أٌقدم المخدرات المعروفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.