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الرئيسية | خارج الحدود | ليبرمان يرفض اعتذار عباس حول الهولوكست

ليبرمان يرفض اعتذار عباس حول الهولوكست

ليبرمان يرفض اعتذار عباس حول الهولوكست
هسبريس - متابعة
السبت 05 ماي 2018 - 15:09

رفض ، أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي، الاعتذار الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن "الهولوكوست".

وقال ليبرمان في تصريح صحفي نقلته وسائل اعلام محلية "أبو مازن هو منكر للمحرقة، كتب شهادة الدكتوراه حول إنكار المحرقة ونشر فيما بعد كتابا عن ذلك".

وأضاف "هكذا يجب أن يعامل، اعتذاره غير مقبول".

وفي وقت سابق اليوم، قدم عباس اعتذاره لليهود، بشأن تصريحات صحفية سابقة له اُعتبرت بأنها "معادية للسامية".

وقال عباس في رسالة اعتذار نشرتها وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية "إذا شعر الناس بالإهانة من خلال بياني أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة من أتباع الديانة اليهودية، فأنا أعتذر لهم".

وأضاف "أود أن أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك، وأنا أؤكد مجددا احترامي الكامل للدين اليهودي، وكذلك غيره من الأديان التوحيدية".

وتابع في رسالة الاعتذار "أود أيضا أن أكرر إدانتنا التي طال أمدها للهولوكوست، بوصفها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب عن تعاطفنا مع ضحاياها".

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، عن تصريحات صحفية سابقة له اُعتبرت بأنها "معادية للسامية".

وقال عباس في رسالة اعتذار نشرتها وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، "إذا شعر الناس بالإهانة من خلال بياني أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة من أتباع الديانة اليهودية، فأنا أعتذر لهم".

وأضاف "أود أن أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك، وأنا أؤكد مجددا احترامي الكامل للدين اليهودي، وكذلك غيره من الأديان التوحيدية".

وتابع في رسالة الاعتذار "أود أيضا أن أكرر إدانتنا التي طال أمدها للهولوكوست، بوصفها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب عن تعاطفنا مع ضحاياها".

وفي وقت سابق، رفضت حركة "فتح" الاتهامات الموجّهة لرئيسها بـ "معاداة السامية"، والتي جاءت على خلفية خطابه الأخير أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وقال فيها "إن اضطهاد اليهود الذي كان منتشرا في أوروبا، ليس بسبب دينهم، بل بسبب الربا والبنوك".

وأدانت الحركة في بيان لها ما قالت إنها "محاولات إسرائيلية لإخراج أقوال عباس عن سياقها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي حر السبت 05 ماي 2018 - 15:34
الله يرحمك ياسر عرفات من بعدك راحة القضية الفلسطنية.عباس راه في عايش خمسة نجوم مع إسراءيل ضروري يعتدر
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2 - yaaaaaaaaadris السبت 05 ماي 2018 - 15:41
إن هذا على شيء فإنما يدل على أن العرب وصلوا إلى الدرك الأسفل من عزة النفس و الكرامة
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3 - amine السبت 05 ماي 2018 - 15:47
هتلر قتل الملايين و قام ببناء مئات معسكرات التعذيب لكنها كلها كانت تستهدف اعداءه ومعاريضه و لم تستن احدا و هناك عدة كتب لناجين توثق ما حدث بالفعل و لم يستهدف اليهود بسبب ديانتهم او عرقهم و انما استهدف منهم المعارضون و عائلاتهم المقربة لذا لا ارى ما يوجب الاعتذار عليه بل هم من يجب ان يعتذر لانهم استغلوا ماسي الاخرين لتحقيق اهدافهم و لمن لديه شك فليبحث عن تفكيك الروس لمخيمات هتلر لالتعذيب و سترى الحقيقة لان الروس لم يشاركو بهذه التمثيلية
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4 - يوسف السبت 05 ماي 2018 - 15:57
اشنع جريمة فالتاريخ هي القنبلتين النوويتين لي تلقاو على هيروشيما و نكازاكي. لي ماكايدكرهم حتى حد هاد الأيام. و الهولوكوست بصع جريمة فظيعة ولكن فرعو لينا راسنا بيها و كيستعملوها ديما باش يحولو أنظار المجتمع الدولي على ما يحدث من جرائم يرتكبها اليهود في حق الفلسطينيين. اما اذا كان اليهود بصح بقات كتآلمهم الهولوكوست مايديروش لي كيديروه ففلسطين.
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5 - من المغرب السبت 05 ماي 2018 - 16:02
لماذا يريد منا الاعتداء عن اعمال لم نفعلها.وامريكا واسرائيل قتلت من المسلمين اكبر عددا مما قتل هيتلير من اليهود .ومن يعتذر عن مجازر ضد الفلسطينيين او سوريا افغانستان والبوسنة ....فليذهبو هم وساميتهم الكاذبة الى الجميع
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