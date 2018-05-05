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الرئيسية | خارج الحدود | غالبية الفرنسيين يعارضون الولاية الثانية لماكرون

غالبية الفرنسيين يعارضون الولاية الثانية لماكرون

غالبية الفرنسيين يعارضون الولاية الثانية لماكرون
هسبريس - إفي
السبت 05 ماي 2018 - 16:05

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن 52% من الفرنسيين لديهم صورة سيئة عن رئيسهم إيمانويل ماكرون، و59% منهم لا يرغبون في إعادة ترشحه مرة أخرى للرئاسة في انتخابات عام 2022 ، وذلك بعد عام من وصوله إلى قصر الإليزيه.

وتعد هذه أبرز نتائج الاستبيان الذي أجراه معهد (أودوكسا) لأبحاث الرأي ونشرتها (لو فيغارو) و(فرانس إنفو) اليوم، وتفيد بأن أبرز عيوب ماكرون في عيون الناخبين هي عدم التواضع وميله لمحاباة الأثرياء عبر سياسته.

وتحديدا يرى 76% من المشاركين في الاستطلاع أن ماكرون (40 عاما) ليس متواضعا، ويربط 72% منهم ذلك بالصورة الملاصقة له كـ"رئيس للأثرياء"، بينما يعتقد 68% أنه بعيد عن المواطنين.

وبشكل عام لدى 52% من الفرنسيين رأي سلبي حول رئيس بلدهم، وتصل هذه النسبة إلى 61% بين العمال، و60% بين ذوي الدخل المنخفض، و57% بين سكان المدن حيث يعيش أقل من 20 ألف شخص.

وعلى النقيض 48% لديهم رأي إيجابي عن ماكرون، وتصل هذه النسبة إلى 70% بين من لديهم وضع وظيفي مرتفع ، و60% بين الفرنسيين من أصحاب الدخل المرتفع، و52% بين من يعيشون في مدن يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند واجه عقب عام من وصوله إلى السلطة رفض 77% من المشاركين في استطلاع رأي لترشحه لولاية ثانية، وأدى تراجع شعبيته إلى إعلانه في دجنبر 2016 اعتزامه عدم خوض المعركة الانتخابية مجددا.

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