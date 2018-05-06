الفقر يدفع شابة إلى بيع رضيعتها بـ420 دولارا

هسبريس - د.ب.أ

باعت امرأة (20 عاما) في إقليم فرياب بشمال أفغانستان رضيعتها (خمسة أشهر) لدفع تكاليف علاج قريب لها.

وقالت عبيدة قيصري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، السبت، إن الفقر المدقع وسوء الحالة الصحية لشقيق زوجها، دفع الأسرة إلى بيع الرضيعة مقابل (420 دولارا) حوالي (4000 درهم مغربي) على أمل دفع تكاليف علاج العم من مرض سرطان الدم.

وأضافت عبيدة إن القرار كان صعبا للغاية عليها "لقد بكيت لأيام، إننى اشعر بافتقادها كل يوم".

وبحسب عبيدة، فإن زوجها عاطل ولم يكن هناك وسيلة أخرى. وبيعت الرضيعة قبل خمسة أيام لزوجين لاينجبان في فارياب.

وبعد تواتر الأنباء في الإقليم، تدخل المسؤولون وكذلك سكان فرياب لرد المبلغ المالي وإعادة الرضيعة لوالديها، حسبما قال جاويد بيدار الناطق باسم حاكم فرياب.

تسبب الوضع الأمني السيء وزيادة البطالة في أفغانستان في أن تعيش الكثير من الأسر في مختلف أنحاء البلاد في فقر. ونحو 40 بالمئة من الأشخاص في سن العمل عاطلين في البلاد.

جدير بالذكر أن فرياب أحد أقل الأقاليم تطورا في شمال أفغانستان، حيث يعانى من فقر شديد.