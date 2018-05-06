24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3113:2917:0820:1921:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. غالبية الفرنسيين يرفضون ولاية ثانية لماكرون (5.00)

  2. إفشال توغل حزب الله يجنّب المغرب "السيناريو اليمني" في الصحراء (5.00)

  3. الممرضون يعتزمون شلّ مصالح المستشفيات يومي 11 و12 ماي (5.00)

  4. هل المقاطعة سلاح من لا يملك القرار الاقتصادي؟ (5.00)

  5. المقاطعة تكبد الشركات المستهدفة خسائر في بورصة الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ثلاثة مليون ألماني يعملون في أكثر من وظيفة

ثلاثة مليون ألماني يعملون في أكثر من وظيفة

ثلاثة مليون ألماني يعملون في أكثر من وظيفة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 06 ماي 2018 - 04:13

كشف رد من الوكالة الاتحادية للعمل على استجواب من نائبة عن حزب اليسار في البرلمان الألماني، عن استمرار الزيادة في أعداد الألمان الذين يعملون في أكثر من وظفية، خلال العامين الماضيين.

وذكرت صحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية، السبت، استنادا إلى هذا الرد، أن عدد هؤلاء وصل في عام 2016 إلى 3.13 مليون شخص، وارتفع هذا العدد في العام الماضي ليصل إلى 3.26 مليون شخص.

يذكر أن الاتجاه نحو العمل في أكثر من وظيفة، مستمر في ألمانيا منذ سنوات، وكان عدد الأشخاص الذين يعملون في وظيفتين على الأقل، وصل في عام 2004 إلى 1.86 مليون شخص، أي أقل بمقدار 1.4 مليون شخص مقارنة بعددهم في العام الماضي.

وبصورة إجمالية، فإن 2.73 مليون شخص يعملون في وظيفة إضافية إلى جانب عملهم في وظيفة بتأمين اجتماعي إجباري، ويجمع آخرون بين وظيفتين بتأمين إجباري.

وصرحت زابينه تسيمرمان، مقدمة الاستجواب، للصحيفة قائلة إن عدد الموظفين الذين لم يعد دخل وظيفة واحدة يكفيهم، آخذ في الزيادة، مشيرة إلى أن الجزء الأغلب منهم يلجأ إلى العمل في أكثر من وظيفة لحاجة مالية خالصة وليس بشكل تطوعي.

وشددت تسيمرمان على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر إلى 12 يورو في الساعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.