ذكرى ميلاد "كارل ماركس" تقسم ناشطين ألمان

هسبريس - أ.ف.ب

تحتفل ألمانيا، اليوم السبت، بالذكرى المئوية الثانية لميلاد كارل ماركس في أجواء مثيرة للجدل، مع تظاهرات منددة بالإرث السياسي لفيلسوف "ديكتاتورية البروليتاريا".

وتم افتتاح معرض دائم، صباح السبت، في المنزل الذي ولد فيه مؤلف كتاب "رأس المال" في الخامس من مايو 1818 في ترير، وهي مدينة قريبة من فرنسا ولوكسمبورغ.

وتعتزم مدينة ترير تنظيم 600 فعالية بالمناسبة، تختلف بين معارض وحفلات موسيقية ومسرحيات ومؤتمرات، لاستعادة محطات حياة كارل ماركس ونتاجه الفكري وإرثه.

وأقيمت أبرز هذه المراسم قبل ظهر السبت، مع إزاحة الستار عن تمثال برونزي بطول 5.5 أمتار للمفكر الألماني، قدمته الصين التي ما تزال شيوعية.

ويثير التكريم سخطا في ألمانيا؛ إذ ترك الانقسام على مدى عقود والقمع في ألمانيا الشرقية الشيوعية آثارا كبيرة.

ومن المتوقع خروج تظاهرات عدة، السبت، تنظمها جمعيات وأحزاب مستاءة جراء تكريم من تعتبره مؤسس الديكتاتوريات الشيوعية.

فلنُسقِط ماركس

يقول رئيس اتحاد مجموعات ضحايا الاستبداد الشيوعي، دييتر دومبروفسكي: "نريد الاحتجاج بصوت عال ضد إزاحة الستار عن التمثال وإسماع صوتنا ضد تمجيد الماركسية".

وقال حزب "البديل لألمانيا" من جهته: "يجب ألا ننسى ضحايا الشيوعية-فلنُسقِط ماركس". ويعود فوز الحزب اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة في جزء كبير منه إلى الدعم الذي حصل عليه في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة.

ونظم متظاهرون آخرون تجمعا ضد المسيرة الصامتة التي دعا إليها "البديل لألمانيا" القومي في شوارع ترير، وضد التمثال الذي يعتبرونه هدية من "ديكتاتورية سلطوية".

ونفى رئيس بلدية ترير، فولفرام ليبي، الاتهامات الموجهة إليه بالسعي من خلال قبوله التمثال إلى استقطاب السياح الصينيين المعروفين بإنفاقهم مبالغ من المال في رحلاتهم الخارجية. وقال لوكالة فرانس برس إنها "خطوة صداقة بسيطة" من جانب بكين.

أزلي

بعد أكثر من 130 عاماً على وفاة ماركس في لندن (1883)، ما يزال مؤلف "بيان الحزب الشيوعي" (مع فريدريك إنجلز) أحد المفكرين الأكثر إثارة للجدل في العالم؛ فالبعض يرى أن لديه رؤية ناقدة لمخاطر الرأسمالية، في حين يعتبر البعض الآخر أنه ملهم الديكتاتوريات السوفياتية والصينية والكمبودية.

وتعتبر بعض الدول أن الماركسية هي ركيزة إيديولوجية، على صورة الصين وفيتنام.

وفقدت أعمال ماركس التي وضعها في زمن الثورة الصناعية الأولى مصداقيتها إثر سقوط جدار برلين وانهيار الديكتاتورية السوفياتية حيث كانت هذه الأعمال مقدسة، لكنها منذ ذلك الحين عادت وعرفت بعض الانتعاش.

وتشكل هذه الأعمال مرجعا لانتقاد تجاوزات النظام الرأسمالي بعد الأزمة المالية التي وقعت في 2007-2008 أو اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما أنها ملهمة للعديد من الحركات السياسية في الغرب.

ويعتبر اليسار الراديكالي في ألمانيا، القوي جدا في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، أن الانتقادات ضد إرث ماركس لا يجب أن تكون.

وقالت سارة فاكنكنيخت، مسؤولة في هذا التيار، لصحيفة ألمانية إقليمية، السبت، "إذا كان كل شخص مسؤولا عما جرى باسمه، يعني أن (صورة) يسوع المسيح لا يجب أن تكون معلقة في أي كنيسة".

ورأى جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية المحافظ، خلال احتفال بالمئوية الثانية في ترير مساء الجمعة، أن "ماركس ليس مسؤولا عن كل الأعمال الوحشية التي يجب أن يُحاسب عليها ورثته المفترضون".

ولفت راينر اوتس، مدير الشركة المكلفة بالإشراف على المعارض بشأن ماركس في المدينة، إلى وجود "أمر أزلي مع ماركس"، معتبرا أن هذه الذكرى المئوية ستسمح بتفسير فكر مؤلف الشعار الشهير "يا عمال العالم، اتحدوا!" من دون "تمجيده أو تحقيره".