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الرئيسية | خارج الحدود | الممثل دي نيرو يفتتح فندقا ومطعما في تل أبيب

الممثل دي نيرو يفتتح فندقا ومطعما في تل أبيب

الممثل دي نيرو يفتتح فندقا ومطعما في تل أبيب
هسبريس - إفي
الأحد 06 ماي 2018 - 00:52

يفتتح الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو قريبا فندقا ومطعما راقيا ضمن السلسلة التي يمتلكها "Nobu" في شارع روتشايلد بوليفارد الشهير في تل أبيب.

ويمتلك دي نيرو سلسلة مطاعم وفنادق "Nobu" بجانب الطاهي الياباني الشهير نوبو ماتسوهيسا والمنتج السينمائي ميير تيبير.

وأوضحت (Nobu) أن الفندق سيضم 38 غرفة وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية ومناطق مفتوحة وسطح مخصص للمناسبات.

يذكر أن أول فندق من سلسلة (Nobu) تم افتتاحه عام 2013 في لاس فيجاس وسيكون فرع تل أبيب الـ17 في السلسلة.

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