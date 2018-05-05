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كُتّاب وآراء
تهمة الإرهاب تطرد توأمين مغربيتين من إسبانيا
أمرت وزارة الداخلية الإسبانية بطرد توأمين مغربيتين جرى توقيفهما سنة 2015 بمدينة "بدالونا" التابعة لإقليم كتالونيا بتهمة "ارتكاب جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بعدما قضتا 18 شهرا خلف أسوار إحدى المؤسسات المخصصة لإيواء السجناء القاصرين.
وأضافت وزارة إغناثيو ثوييدو، في تصريحات نقلتها قناة "TVE" الإسبانية، أنه جرى تسليم المعنيتين بالأمر إلى السلطات المغربية المرابطة بالجانب الآخر من الحدود مع ثغر مليلية المحتل، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الإجراء يأتي في إطار "سلسلة تدابير احترازية لتفادي أي خطر من شأنه تهديد الأمن القومي".
وزادت المؤسسة الحكومية ذاتها أن تفعيل قرار الترحيل في حق المطرودتين، البالغتين من العمر 16 سنة، جاء بعد بلوغهما سن الرشد، مبرزة أن شقيقهما توفي بإحدى مناطق الصراع بسوريا بعدما اختار الانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية منذ عام 2014.
صحيفة "أ بي سي" الإسبانية قالت إن أمّ القاصرتين، واسمها رحيمو بن يوسف، قضت رهن الاعتقال الاحتياطي مدة 20 شهرا للاشتباه في ممارستها أنشطة الدعاية لصالح جماعات تتبنى توجهات متطرفة، مبرزة في الآن ذاته أنها حاولت إرسال ابنتيها إلى سوريا قبل أن يتمكن أفراد الحرس المدني من إحباط المحاولة.
وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن رحيمو صدر في حقها أيضا قرار بالطرد نحو التراب المغربي، قبل أن تتقدم بالطعن في الحكم الصادر عن إحدى الهيئات القضائية لمدينة بدالونا، مردفا أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا مكن، أيضا، من الاهتداء إلى عنصر ثالث مقيم بالمغرب يقوم باستمالة متعاطفين جدد.