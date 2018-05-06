أمهات مرضعات ينظمن احتجاجا في هونغ كونغ

هسبريس - رويترز

تجمعت عشرات الأمهات المرضعات في حي المال بوسط هونغ كونغ، السبت، لإرضاع أطفالهن سويا في احتجاج على الانحياز ضد هذه الممارسة في الأماكن العامة.

ونظمت منظمة غير حكومية تعرف باسم تحالف "ماما ميلك بيبي" الاحتجاج للدعوة إلى قبول إرضاع الأمهات أطفالهن في الأماكن العامة.

وتروج حكومة هونغ كونغ للرضاعة الطبيعية بوصفها وسيلة التغذية الأمثل غير أن قبول ذلك في الأماكن العامة وأماكن العمل يواجه تحديات إذ تشكو أمهات من ساعات العمل الطويلة ونقص الدعم والأماكن اللازمة لذلك.