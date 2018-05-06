24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3113:2917:0820:1921:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. غالبية الفرنسيين يرفضون ولاية ثانية لماكرون (5.00)

  2. إفشال توغل حزب الله يجنّب المغرب "السيناريو اليمني" في الصحراء (5.00)

  3. هل المقاطعة سلاح من لا يملك القرار الاقتصادي؟ (5.00)

  4. المقاطعة تكبد الشركات المستهدفة خسائر في بورصة الدار البيضاء (5.00)

  5. هذه حوافز البارصا في آخر "كلاسيكو" لإنييستا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أمهات مرضعات ينظمن احتجاجا في هونغ كونغ

أمهات مرضعات ينظمن احتجاجا في هونغ كونغ

أمهات مرضعات ينظمن احتجاجا في هونغ كونغ
هسبريس - رويترز
الأحد 06 ماي 2018 - 01:10

تجمعت عشرات الأمهات المرضعات في حي المال بوسط هونغ كونغ، السبت، لإرضاع أطفالهن سويا في احتجاج على الانحياز ضد هذه الممارسة في الأماكن العامة.

ونظمت منظمة غير حكومية تعرف باسم تحالف "ماما ميلك بيبي" الاحتجاج للدعوة إلى قبول إرضاع الأمهات أطفالهن في الأماكن العامة.

وتروج حكومة هونغ كونغ للرضاعة الطبيعية بوصفها وسيلة التغذية الأمثل غير أن قبول ذلك في الأماكن العامة وأماكن العمل يواجه تحديات إذ تشكو أمهات من ساعات العمل الطويلة ونقص الدعم والأماكن اللازمة لذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.