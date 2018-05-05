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الرئيسية | خارج الحدود | لأول مرة .. المرأة السعودية تتبوأ مناصب هامة

لأول مرة .. المرأة السعودية تتبوأ مناصب هامة

لأول مرة .. المرأة السعودية تتبوأ مناصب هامة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 05 ماي 2018 - 19:50

أعلن مسؤولون سعوديون تعيين امرأتين في منصبين لم تشغلهما نساء قط من قبل في البلاد، حيث عينت إحداهما رئيسا تنفيذيا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، والأخرى ملحقا تجاريا في الملحقية التجارية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو.

أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود القحطاني، السبت، عن تعيين نوف بنت عبدالله الراكان "رئيسا تنفيذيا" للاتحاد.

وأصدر وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي قرارا بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا في الملحقية التجارية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمتلك نوف سجلًا حافلًا في الدراسة والعمل يبدأ منذ تخرجها من برنامج جامعة جورج واشنطن – زمالة إدارة المشاريع، خريجة برنامج وندسور للقيادات الدولية الشابة في بريطانيا، بحسب ما نشره موقع "مال" السعودي.

وتتمتع نوف ايضا بخبرة تزيد على 14 عامًا في قطاع الأعمال وإدارة المشاريع، وهي مختصة بتطوير وبناء الشراكات وتمكين القيادات والكفاءات الوطنية الشابة، وسبق أن تم تكريمها أكثر من مرة في المملكة.

وجاء في بيان رسمي وزع في الرياض أن سمر حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة سيتي في لندن .

وانهت برنامج القيادات التنفيذية من جامعة هارفرد الامريكية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة والاعلام تخصص الدراسات الدولية والحكومية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وعملت سمر قبل تعيينها ملحقاً تجارياً، مسؤولة بالملحقية التجارية السعودية في ايطاليا عن تنمية التبادل التجاري.

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