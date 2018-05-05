"تحالف الأمة" التركي يسعى إلى الإطاحة بأردوغان

هسبريس - متابعة

أعلنت أربعة أحزاب تركية، السبت، رسميا تشكيل تحالف انتخابي للوقوف في وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري في 24 يونيو المقبل.

وبحسب بروتوكول التحالف الذي تم تسليمه للسلطات الانتخابية وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإن التحالف يضم أبرز أحزاب المعارضة: "حزب الشعب الجمهوري" (اشتراكي ديمقراطي)، حزب "ايي" (يمين)، حزب "سعادة" (محافظ)، و"الحزب الديمقراطي" (يمين الوسط).

وتطمح المعارضة من خلال هذا التحالف، الذي أطلقت عليه تسمية "تحالف الأمة"، إلى قطع الطريق على أردوغان الذي أعلن في مارس الماضي تقريب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية من نوفمبر 2019 إلى 24 يونيو 2018.

ويقتصر التحالف بين الأحزاب الأربعة على الانتخابات التشريعية، لا سيما وأن ثلاثة منها قررت تقديم مرشحين حزبيين للرئاسة.

ويعتبر "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد الغائب الأكبر عن هذا التحالف، وكان أطلق، الجمعة، حملته الانتخابية بإعلانه رسميا ترشيح رئيسه السابق، صلاح الدين دميرتاش، للرئاسة، رغم أنه مسجون منذ أكثر من عام ونصف العام.

في المقابل، تحالف حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، صاحب أكبر كتلة نيابية منذ 16 عاما، مع "حزب الحركة القومية" لخوض الانتخابات المبكرة.

ويكتسي الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي أهمية كبيرة، لأنه سيدشن بدء سريان معظم الإجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية بعدما أقرت إثر استفتاء دستوري في أبريل 2017.

ويبدو أن الحملة الانتخابية ستكون حامية؛ إذ إن المعارضة اختارت خطباء مشاكسين لمواجهة أردوغان.

وأعلن "حزب الشعب الجمهوري"، الجمعة، ترشيح محرم اينجه، النائب البارز المعروف بخطبه النارية والحماسية، لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وافتتح اينجه حملته، السبت، في يالوفا في شمال غرب البلاد.

وأحجمت القنوات الاخبارية الرئيسية عن بث خطاب اينجه، علما بأنها تنقل خطابات اردوغان كاملة بشكل مباشر.