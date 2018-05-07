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كُتّاب وآراء
السعودية تخصص صحن المطاف للمعتمرين برمضان
وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية "بتخصيص صحن المطاف بالمسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان".
جاء هذا في بيان نشرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقعها الإلكتروني .
وأشار البيان إلى أن هذا التوجيه يأتي "تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة".
وتبدأ فترة منع غير المعتمرين – بحسب البيان- من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.
وللراغبين بأداء الصلوات- بحسب المصدر ذاته- التوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.
وفيما يتعلق بجانب الاعتكاف فقد تم تخصيص دور القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.
وكان عصام نور مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة غربي السعودية -الذي يعد المطار الرئيسي لاستقبال الحجاج والمعتمرين - قد أعرب في إبريل الماضي عن توقعاته أن يصل عدد المعتمرين القادمين عبر المطار خلال شهر رمضان إلى أكثر من مليوني معتمر.