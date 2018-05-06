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الرئيسية | خارج الحدود | اللبنانيون يتوجهون للصناديق لانتخاب برلمان جديد

اللبنانيون يتوجهون للصناديق لانتخاب برلمان جديد

اللبنانيون يتوجهون للصناديق لانتخاب برلمان جديد
هسبريس - متابعة
الأحد 06 ماي 2018 - 12:40

فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في لبنان عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

وبدأ الناخبون بالتوافد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء هادئة.

ويتوقع أن يشتد الإقبال على الاقتراع مع ساعات الظهر.

ودعي اللبنانيون لاختيار128 نائبا ليمثلونهم من البرلمان.

وتجري الانتخابات في 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

وكانت وزارة الداخلية قد أنهت استعداداتها اللوجستية والأمنية لليوم الانتخابي الطويل.

وتشهد كل الأراضي اللبنانية تدابير أمنية مشددة من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني من أجل تأمين سلامة الانتخابات التشريعية، الأولى من نوعها منذ تسع سنوات.

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