24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3113:2917:0820:1921:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. غالبية الفرنسيين يرفضون ولاية ثانية لماكرون (5.00)

  2. إفشال توغل حزب الله يجنّب المغرب "السيناريو اليمني" في الصحراء (5.00)

  3. متحف في باريس يفتح أبوابه أمام الزوار العراة (5.00)

  4. المقاطعة تكبد الشركات المستهدفة خسائر في بورصة الدار البيضاء (5.00)

  5. هذه حوافز البارصا في آخر "كلاسيكو" لإنييستا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق سراح زوجة الإصلاحي الإيراني موسوي

إطلاق سراح زوجة الإصلاحي الإيراني موسوي

إطلاق سراح زوجة الإصلاحي الإيراني موسوي
هسبريس - إفي
الأحد 06 ماي 2018 - 13:58

أطلقت السلطات الإيرانية سراح زهراء رهنورد، التي كانت تخضع للإقامة الجبرية منذ عاما 2011 برفقة زوجها، الزعيم الإصلاحي والمرشح السابق للرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي.

وقال النائب الإصلاحي قاسم ميرزاي نيكو، العضو في اللجنة البرلمانية لرفع الاقامة الجبرية، في تصريحات لـ(إفي) اليوم إنه تم رفع هذا الإجراء عن رهنورد.

وأوضح ان السلطات أبلغت رهنورد بالقرار "قبل العام الجديد" الإيراني، الذي بدأ في الـ21 من مارس الماضي، إلا أن هذا النبأ لم يتم الإعلان عنه سوى اليوم.

وتابع آسفا: "في كل الأحوال، شريكها الأساسي مازال خاضعا للأعتقال، فكيف يمكنها الخروج؟ لقد كانا معا منذ بداية الإقامة الجبرية"، في إشارة إلى ميسوي الذي مازالت السلطات تمنعه من مغادرة منزله.

ويخضع ميسوي ومهدي كروبي، المرشح الإصلاحي الآخر لانتخابات الرئاسة الإيرانية عام 2009 ، للإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.

وتصفهما السلطات الإيرانية بـ"زعيمي الشقاق" لقيادتهما احتجاجات "التحرك الأخضر" التي نظمت ذلك العام ضد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، في عملية انتخابية شابها تزوير وفقا للإصلاحيين.

ورفض موسوي في أغسطس 2016 مقترحا لإطلاق سراحه مقابل التخلي عن أنشطته السياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.