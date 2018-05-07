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الرئيسية | خارج الحدود | جون ماكين يوصي بعدم حضور ترامب لجنازته

جون ماكين يوصي بعدم حضور ترامب لجنازته

جون ماكين يوصي بعدم حضور ترامب لجنازته
هسبريس - متابعة
الاثنين 07 ماي 2018 - 03:02

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت أن السيناتور التاريخي للحزب الجمهوري جون ماكين، الذي يعاني من سرطان شرس في المخ، أوصى المقربين منه بعدم حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنازته، وأن ينوب عنه نائبه مايك بنس.

وقالت جريدة "ذا نيويورك تايمز" اليومية إن عائلة ماكين اختارت كاتدرائية واشنطن الوطنية لإقامة مراسم الجنازة بعد وفاة السياسي المخضرم.

وتم اكتشاف إصابة ماكين (81 عاما) بسرطان شرس في المخ العام الماضي، وهو يتلقى العلاج حاليا في مسقط رأسه بولاية أريزونا، إلا أنه على الرغم من مرضه الشديد، استمر السيناتور لأشهر في ممارسة أعماله التشريعية مع فريق عمله بواشنطن.

وعلى الرغم من جهود الأطباء، يبدو أن حالة ماكين، منافس الرئيس السابق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية 2008 ، لا تتحسن وهو ما جعل المقربين منه يستعدون لاستقبال خبر وفاته في أي وقت.

ومنذ جلوسه على كرسي الحكم بالولايات المتحدة في يناير 2017 ، شاب التوتر العلاقة بين ترامب وماكين الذي دائما ما ينتقد تصرفات الرئيس الأمريكي وطريقته في إدارة العلاقات الخارجية للبلاد.

ووقعت إحدى حلقات هذا التوتر بين الطرفين عند محاولة إقرار مشروع قانون لإلغاء إصلاح قانون الرعاية الصحية الذي اصدره أوباما في عام 2010 ، حيث صوت ماكين ضد جهود الجمهوريين، بدعم من ترامب، للتصديق على قانون جديد يلغي قانون أوباما للرعاية الصحية.

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