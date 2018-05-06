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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يمنع دخول 37 ألف مواطنا أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمنع دخول 37 ألف مواطنا أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمنع دخول 37 ألف مواطنا أوكرانيا
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 ماي 2018 - 21:35

أفادت مصادر إعلامية أوكرانية ،اليوم الأحد ،أن الاتحاد الأوروبي منع أزيد من 37 ألف مواطنا أوكرانيا من دخول أراضيه .

وأوضحت المصادر ،استنادا الى تقرير لمنظمة "أوروبا بلا قيود" ،أن الأوكرانيين الممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الأوربي بلغ منذ بداية السنة الجارية 37 ألف و117 شخصا ،وارتفع معدل حالات رفض الاتحاد الأوروبي دخول المواطنين الأوكرانيين إلى أراضيه بنحو 34 في المائة مقارنة مع معطيات السنة الماضية .

وأكد المصدر أن من الأسباب الرئيسية لرفض الاتحاد الأوروبي تمكين الأوكرانيين من ولوج أراضيه عدم القدرة على إثبات وجهة الزيارة وشروط الإقامة المادية ،كما منع الاتحاد الأوروبي بعض الأوكرانيين بسبب تجاوزهم المدة المرخص بها في جواز السفر البيوميتري (ثلاثة أشهر) وعدم تجديد تصريح إقامة .

ودخل نظام التأشيرة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حيز التنفيذ في 11 من يونيو 2017 ،ويكفي الحصول على جواز السفر البيوميتري لدخول فضاء الاتحاد الأوروبي ، وتجاوز عدد الذين استفادوا من هذا النظام أزيد من مليون و350 ألف شخص لحد الآن .

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