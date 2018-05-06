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كُتّاب وآراء
سلطنة عمان تعلن الخميس 17 مايو غرة رمضان
أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، بأن يوم الخميس 17 مايو الجاري هو غرة شهر رمضان 1439 في السلطنة.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الأوقاف العمانية في حسابها بموقع "تويتر".
وبذلك تكون سلطنة عمان أول دولة عربية تعلن عن غرة رمضان قبل 10 أيام من دخول الشهر.
وقالت اللجنة في بيانها "بأنه نظرا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء، 29 شعبان 1439 هجرية، قبل غروب الشمس في أغلب محافظات السلطنة، ويكون نزوله في نفس وقت غروب الشمس في بعضها الآخر، وعدم إمكانية رؤيته ذلك اليوم".
وبينت إنه "عملا بما استقر عليه العمل من عدم قبول العمل في قبول البلاغات ( شهادات عن رؤية الهلال) في مثل هذه الحالة، لمناقضتها الواقع والعلم حينما تنفي حقائق العلم بإمكانية الرؤية بشكل قاطع".
وبناء على اعتمادها على علم الفلك قالت اللجنة إنها تعلن "أن يوم الأربعاء، 16 من شهر مايو الجاري هو اليوم الثلاثون المتمم لشهر شعبان 1439 هجرية، وسيكون يوم الخميس 17 من شهر مايو غرة شهر رمضان المبارك."
وتتبع الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.