إسرائيل تعلن عزمها على صد "العدوان" الإيراني

هسبريس - متابعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته مصممة على التصدي لما أسماه "العدوان الإيراني"، حتى وإن أدى ذلك إلى نشوب "صراع".

وذكر نتنياهو في بيان، أصدره مكتبه: " إسرائيل مُصممة على صد العدوان الإيراني ضدنا وهو في مهده حتى لو كان هذا ينطوي على صراع، وعاجلا أفضل من آجلا".

وأضاف نتنياهو: " الدول التي لم تكن مستعدة للعمل في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل الذي شُنَّ ضدها دفعت لاحقا ثمنا أبهظ بكثير، لا نريد التصعيد، ولكننا مستعدون لأي سيناريو محتمل".

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الحرس الثوري الإيراني نقل إلى سوريا على مدار الأشهر القليلة الأخيرة أسلحة متقدمة من أجل ضربنا في الجبهتين الأمامية والداخلية على حد سواء، من خلال الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ أرض-أرض ومنظومات دفاع جوي إيرانية تهدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".

وبداية الشهر الجاري، كشف نتنياهو في مؤتمر صحفي، عن وثائق قال إنها تثبت أن إيران تعمل على برنامج سرّي للحصول على سلاح نووي.