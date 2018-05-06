الأحزاب تقدم 7 مرشحين لانتخابات الرئاسة بتركيا

هسبريس- متابعة

قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، وذلك مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطلبات.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، فقد بدأت اللجنة العليا للانتخابات التركية تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية بدءا من فاتح ماي الجاري، لتنتهي مساء أمس السبت.

وقدم خلال تلك الفترة، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع زعيم "حزب الحركة القومية" دولت باهجه لي، طلب ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اللجنة العليا للانتخابات، مرشحا مشتركا لتحالف "الشعب" لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما تقدم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بطلب ترشح النائب محرم إينجة رسميا لخوض الانتخابات.

كما قدمت أحزاب "الوطن" طلب ترشح دوغو بارينجاك، و"إيي" طلب ترشح مرال اقشنر، و"السعادة" طلب ترشح تمل قره ملا أوغلو، و"العدالة" طلب ترشح نجدت أوز، و"الشعوب الديمقراطي" طلب ترشح رئيس الحزب السابق صلاح الدين دميرطاش.

وفي 18 أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلًا من نوفمبر 2019.

وفي 20 أبريل الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.