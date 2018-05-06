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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطينيين بحدود غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطينيين بحدود غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطينيين بحدود غزة
هسبريس - متابعة
الأحد 06 ماي 2018 - 19:48

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطينيين اثنين على الحدود مع قطاع غزة اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش إن قوة عسكرية قامت بإطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا التسلل إلى أراضي إسرائيل "من خلال اجتياز السياج الأمني جنوب قطاع غزة والمساس بالبنية التحتية الأمنية في منطقة السياج".

ولم يتضح على الفور مصير الشخص الثالث.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل شخصين شرق خزاعة شرق مدينة خان يونس. وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن قتيلا وصل إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، بينما وصل شخص آخر مصاب بجروح خطيرة توفي على إثرها بعد وقت قصير.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 47، غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي، فضلا عن إصابة أكثر من سبعة آلاف آخرين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ بدء مسيرات العودة على الحدود بين الجانبين في 30 آذار/مارس الماضي.

وتستهدف اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة، التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل إلى ذروتها منتصف الشهر الجاري عند إحياء الذكرى السنوية السبعين لذكرى "النكبة".

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