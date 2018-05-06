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كُتّاب وآراء
إيران تسجن 16 امرأة لعلاقتهن بداعش في سوريا
قال ممثل ادعاء في طهران اليوم الأحد إن السلطات الإيرانية سجنت 16 امرأة ذهبن إلى سوريا للانضمام لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هناك.
ونقل موقع ميزان أون لاين التابع للسلطة القضائية عن ممثل الادعاء عباس جعفري دولت آبادي قوله إن السلطات أمرتهن أيضا بدفع أي مبالغ حصلن عليها من التنظيم. ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية الشيعة الذين يمثلون الأغلبية في إيران من الكفار.
وقال جعفري دولت آبادي "هؤلاء النسوة ذهبن إلى سوريا لدعم ... داعش وتلقين التدريب الإرهابي ونفذن بعض العمليات هناك واعتقلن لدى عودتهن إلى إيران".
ومن ناحية أخرى عقدت محكمة في طهران جلستها الخامسة لمحاكمة ثمانية رجال متهمين بقتل 18 شخصا في البرلمان وضريح الإمام أية الله روح الله الخميني العام الماضي في أول هجوم دموي يعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه في طهران.
وقالت إيران إن المسلحين والمهاجمين الانتحاريين الخمسة الذين قتلوا في الهجمات كانوا يحاربون في معاقل المتشددين في سوريا والعراق.
وووجهت الاتهامات لستة وعشرين شخصا في القضية.