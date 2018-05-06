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الرئيسية | خارج الحدود | وزير الداخلية الباكستاني ينجو من محاولة اغتيال

وزير الداخلية الباكستاني ينجو من محاولة اغتيال

وزير الداخلية الباكستاني ينجو من محاولة اغتيال
هسبريس- متابعة
الأحد 06 ماي 2018 - 18:47

نجا وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال أدت إلى إصابته في ذراعه اليمنى، عقب تعرضه لإطلاق نار، في إقليم البنجاب شرق باكستان.

وصرّح وزير الدولة للشؤون الداخلية، طلال تشودري، بأن إقبال أصيب برصاصة في ذراعه عقب الهجوم الذي شنه مسلحون بمسقط رأسه منطقة نارووال شمال شرقي إقليم البنجاب.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، عن قائد شرطة نارووال، عمران كشور، قوله "إنّ شابًا أطلق 30 رصاصة على الوزير إقبال أثناء وجوده داخل سيارته".

وأضاف كشور، أنّ "إطلاق النار أسفر عن تعرض الوزير لإصابة في يده اليمنى، خلال اجتماع مع شخصيات محلية في بلدة كانجرود، حين خرج شاب مسلح من بين الحشود وأطلق النار على الوزير".

وأشارت تقارير للشرطة، وفقًا لذات المصدر، أنّه تم إلقاء القبض على منفذ الواقعة، وهو شاب يتراوح عمره بين 20 و22 عامًا، ومن سكان مدينة نارووال. دون أن تعلن الشرطة عن دوافع المنفذ.

وأوضحت أن رصاصتين أصابتا إقبال في كتفه وذراعه ونقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. لافتة إلى أن مطلق النار شاب يدعى عابد حسين واستخدم مسدسًا لتنفيذ الهجوم.

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