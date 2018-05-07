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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعترض صاروخين لجماعة الحوثي

السعودية تعترض صاروخين لجماعة الحوثي

السعودية تعترض صاروخين لجماعة الحوثي
هسبريس - متابعة
الأحد 06 ماي 2018 - 23:48

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية اثنين من الصواريخ الباليستية أطلقتهما جماعة الحوثي من اليمن تجاه مدينة نجران الحدودية اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية السعودية.

وأصبح الهجوم بالصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية أمرا معتادا في الأشهر الأخيرة وأغلبية تلك الهجمات لم تخلف ضحايا، ووفقا للسلطات السعودية، فدائما ما تم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي بنجاح.

وفي 28 أبريل الماضي لقي مواطن سعودي مصرعه إثر سقوط شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على مدينة جازان (في الجنوب)، وبنهاية شهر مارس الماضي لقي مواطن مصري حتفه في الرياض بسبب هجوم مماثل.

وفي كلا الحادثين، أعلنت السلطات السعودية أنها اعترضت كلا الصاروخين ولكن لقي الشخصان حتفهما بسبب تساقط شظايا الصواريخ.

وتتهم السلطات السعودية إيران بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ، وهي ميليشيا شيعية تسيطر على صنعاء وأجزاء كبيرة من شمال وغرب البلاد منذ نهاية عام 2014.

وتقود الرياض تحالفا عربيا أطلق عملية عسكرية في اليمن في 26 من مارس 2015 لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، في مواجهة المتمردين الحوثيين.

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