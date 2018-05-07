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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تتهم إسرائيل بمقتل أفراد من "القسام"

"حماس" تتهم إسرائيل بمقتل أفراد من "القسام"

"حماس" تتهم إسرائيل بمقتل أفراد من "القسام"
هسبريس - افي
الاثنين 07 ماي 2018 - 01:45

اتهمت حركة "حماس" الإسلامية إسرائيل بمقتل 6 عناصر من جناحها العسكري، كتائب "عز الدين القسام"، عن طريق تفجيرهم بواسطة "جهاز تفجير ذاتي" وتوعدتها بالانتقام، على الرغم من نفي السلطات الإسرائيلية وقوفها وراء الحادث.

ووقع الانفجار ليلة أول أمس في أحد المنازل بوسط قطاع غزة، وراح صحيته 6 أفراد من كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس".

ووفقا للصحافة الفلسطينية، فإن الحادث كان "أثناء العمل"، وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى الانفجارات العرضية للمتفجرات أثناء حيازتهم لها.

ولكن أكدت مصادر أمنية من داخل "حماس" إن الأشخاص قتلوا أثناء محاولتهم تفكيك صاروخ إسرائيلي تم إطلاقه على القطاع منذ عام 2014 ولم ينفجر منذ ذلك الحين، ولذلك تحمل إسرائيل مسؤولية مقتلهم.

وأشارت تلك المصادر إلى أن "جهاز تجسس متفجر" تم تفجيره ذاتيا عند اكتشافه من قبل هؤلاء الأفراد.

وهددت "حماس" في بيان لها بأنها "ستقوم بتسوية الحسابات" مع إسرائيل على ما حدث وأضافت أنها ستكشف مزيدا من التفاصيل حول ذلك الانفجار في أقرب وقت.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ(إفي) أنه لا يعلم سبب ذلك التفجير وأن الجيش ليست له أية علاقة بالحادث.

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